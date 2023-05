La danse sexy de Nia Sharma en soutien-gorge de sport, collants sur Chaiyya Chaiyya de Malaika Arora brûle Internet, regardez

La danse de Nia Sharma en soutien-gorge de sport et collants sur Chaiyya Chaiyya de Malaika Arora brûle Internet

La star de la télévision Nia Sharma est bien connue pour sa passion pour la danse et il ne serait pas faux de dire que Nia Sharma est l’une des meilleures danseuses de l’industrie de la télévision indienne. Nia Sharma est également très active sur les réseaux sociaux et elle bénéficie d’un énorme suivi sur Instagram. Nia Sharma bénéficie d’une base de fans de 7,7 millions sur Instagram uniquement.

Nia Sharma continue de partager ses vidéos sur des photos et sur Instagram et l’actrice chaude et sexy s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une vidéo de danse. Dans la vidéo de danse virale, on peut voir Nia Sharma présenter ses mouvements de danse chauds et sexy sur la chanson super hit Chaiyya Chaiyya de Malaika Arora et Shah Rukh Khan de Dil Se. Dans la vidéo, on peut voir Nia Sharma danser avec Harsh Kumar.

« Chaiyya Chaiyya Avec Afrobeats et d’autres choses. la poste.

Dans la vidéo virale, Nia Sharma est super sexy dans un soutien-gorge de sport noir et des collants assortis.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans une chanson « Daiyya Daiyya » pour la série Web Hunter. Nia Sharma a également été vue dans l’émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Nia Sharma a fait ses débuts à la télévision dans Kaali – Ek Agnipariksha en 2010. Elle est devenue populaire en jouant dans des émissions populaires comme Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai, Jamai Raja, Ishq Mein Marjawan et Naagin. Nia Sharma a remporté l’émission de télé-réalité d’aventure Khatron Ke Khiladi Made In India qui était une édition spéciale en 2020.