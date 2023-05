La danse sexy de Nia Sharma en crop top et pantalon taille basse fait monter la température, regardez

Nia Sharma est sans aucun doute l’une des stars de la télévision les plus populaires en Inde et elle bénéficie d’un énorme suivi de fans sur les réseaux sociaux. Nia Sharma est connue pour sa nature excentrique et son attitude audacieuse et elle est l’une des rares célébrités en Inde qui sait comment divertir ses fans.

Nia Sharma est également une brillante danseuse et elle continue de partager ses vidéos de danse chaudes et sexy sur Instagram. Depuis, Nia Sharma bénéficie d’un énorme suivi de fans sur Instagram, la plupart des vidéos et des photos qu’elle publie sur Instagram deviennent virales.

Maintenant, une vidéo de danse de Nia Sharma est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’actrice chaude et sexy peut être vue en train de danser avec le danseur populaire Gunjan Sinha. La chimie de Nia Sharma et Gunjan Sinha est incroyable et leur synchronisation parfaite est incroyable.

Regardez la vidéo virale ici :





La vidéo a été publiée par Nia Sharma mardi. « J’ai osé danser avec le champion Gunjan Sinha et merci de m’avoir enseigné patiemment en premier. En plus d’être une mignonne… tu es une professionnelle absolue », a légendé Nia Sharma dans le message.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans le clip vidéo Daiyya Daiyya pour la courte série Web Hunter. La chanson superhit est chantée par Neha Kakkar. Nia Sharma avait commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Nia Sharma a participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que Khatron Ke Khiladi 8 et Bigg Boss OTT.