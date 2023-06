La danse sexy de Nia Sharma en bralette rose, robe fendue à hauteur de cuisse casse Internet, regardez

Vidéo virale: la danse de Nia Sharma en bralette rose, robe fendue à hauteur de cuisse casse Internet,

Nia Sharma est l’une des stars de la télévision les plus populaires du pays ces jours-ci et l’actrice chaude et sexy bénéficie d’un bon public de fans. Il ne serait pas faux de dire que Nia Sharma s’est taillé une place dans l’industrie indienne du divertissement grâce à son talent et à son travail acharné. Nia Sharma est également une danseuse très habile et elle continue de partager ses vidéos de danse chaudes et sexy sur Instagram.

Nia Sharma est l’une des célébrités indiennes les plus actives sur les réseaux sociaux et l’énorme fan suivi par Nia Sharma sur Instagram rend souvent sa vidéo et ses photos virales sur la plateforme de réseaux sociaux.

Maintenant, une vieille vidéo de danse de Nia Sharma est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle la star de la télévision peut être vue exhibant ses mouvements de danse chauds et sexy. On peut voir Nia Sharma danser avec un groupe de filles. « Vous ne pouvez pas vraiment rivaliser avec ces Apsaras puissantes. Absolument amoureux de vos mouvements les gars », a légendé Nia dans la vidéo.

La vidéo de danse a été publiée par Nia Sharma il y a quelques semaines et elle a reçu environ 37 000 likes jusqu’à présent. Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter la star de la télévision, beaucoup exprimant leur amour pour l’actrice avec des émoticônes de feu et de cœur.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans une chanson « Daiyya Daiyya » pour la série Web Hunter. Nia Sharma a également été vue dans l’émission de télé-réalité Jhalak Dikhhla Jaa 10. Nia Sharma a commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai.