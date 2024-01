La danse peut bénéficier aux personnes obèses ou en surpoids

Les séances de danse duraient de 40 minutes à 90 minutes. Toutes les études ont duré au moins 4 semaines, la plupart ont duré 3 mois et une a duré un an.

Certains chercheurs ont cependant découvert que la danse pouvait être un moyen efficace de perdre du poids. En tant qu’activité physique, la danse est généralement plus amusante que l’exercice conventionnel et peut même constituer un lieu d’interaction sociale.

L’exercice, bien qu’il soit recommandé pour perdre du poids, peut être difficile à maintenir sur le long terme. C’est souvent répétitif et monotone, souvent difficile et souvent solitaire.

Le Dr Khubchandani a en outre cité un étude cela suggérait que la danse pourrait améliorer la fonction exécutive et apporter des avantages physiques et psychologiques.

Stéphanie Escobédo fondateur de Through the Body, une compagnie de danse et de fitness, également non impliqué dans cette recherche, a déclaré MNT que « trouver un type d’exercice que vous aimez vous permettra de vous engager plus facilement à pratiquer une activité physique sur une base régulière ».

Comme Dr Jagdish Khubchandani professeur de santé publique à l’Université d’État du Nouveau-Mexique, non impliqué dans cette méta-analyse, a souligné Actualités médicales aujourd’hui“[t]les exercices traditionnels nécessitent beaucoup de motivation et sont perçus comme un effort, souvent très demandé, [for instance] économique, physique [concerns due to] la douleur, le temps, etc.

La clé du succès de tout programme d’exercices est d’y adhérer au-delà de la décision initiale de commencer, et la danse peut offrir suffisamment de valeur de divertissement pour rendre cela plus probable.

Mais quelle est la meilleure forme de danse pour les personnes cherchant à améliorer leur santé ?

Le Dr Gupta l’a dit simplement : « Lorsque les gens me demandent quelle est la meilleure forme d’exercice, ma réponse habituelle est : « quelque chose que vous aimez afin que vous puissiez le suivre sur le long terme et y être cohérent ». “

Le Dr Khubchandani a un point de vue similaire, ajoutant qu’il faut choisir une forme de danse financièrement abordable dans laquelle vous « pouvez vous engager de manière cohérente, qui vous aide à établir une routine et des relations sociales, et qui est de préférence de haute intensité (par exemple, hip-hop, Zumba, etc.).

Le Dr Gupta a suggéré que la danse de salon soit une excellente option pour les personnes âgées ou pour celles qui recherchent quelque chose de moins intense.: « C’est formidable pour l’interaction sociale et contribue à développer un sentiment de communauté. C’est également excellent pour améliorer l’équilibre, la posture et la santé cardiovasculaire.

Elle a également soutenu la Zumba, qui intègre généralement un entraînement par intervalles alternant des rythmes rapides et lents. Il s’agit, a déclaré le Dr Gupta, d’une forme d’entraînement par intervalles de haute intensité qui peut également aider une personne à rester mentalement alerte.

“[Zumba] améliore également l’humeur et compétences cognitives comme la prise de décision. Cela aide à développer nouvelles connexions neuronalesen particulier dans les régions impliquées dans la fonction exécutive, la mémoire à long terme et la reconnaissance spatiale. – Dr Menka Gupta

En prime, dit-elle, la Zumba aide à réduire le stress et augmente les niveaux de sérotonine, l’hormone du bien-être.

Escobedo a dit qu’elle « croit[d] que toutes les formes de danse sont bénéfiques pour la santé.“

“Le ballet”, a-t-elle suggéré, “est une excellente façon de travailler la force musculaire, l’équilibre, la posture et l’endurance cardio.”

“La danse moderne/contemporaine est un autre style bénéfique pour des raisons similaires au ballet, mais la danse contemporaine fait monter et descendre les danseurs du sol, ce qui développe une meilleure agilité et une meilleure force de base”, a ajouté Escobedo.

Elle a également noté que le cours de danse le plus populaire, d’après son expérience en tant qu’instructrice, est un cours de danse cardio qui favorise « la perte de poids, l’endurance cardio, l’équilibre, l’agilité, la coordination, la mémoire et bien plus encore ».

Les membres du cours font de 3 000 à 5 000 pas en une seule séance de 50 minutes.

“Cela semble plus amusant qu’une corvée comme l’activité physique peut parfois l’être”, a suggéré Escobedo.

Le Dr Gupta a mentionné une autre considération au moment de choisir une danse : en choisir une qui résonne émotionnellement avec vous et ceux avec qui vous danserez.

Dans son cas : « Mes préférées sont la Zumba et la danse Bollywood. La danse Bollywood me ramène à mon enfance, où nous chorégraphions et dansions sur chaque nouveau rythme de Bollywood. Cela apporte beaucoup de souvenirs et de liens avec les amis d’enfance et la famille.