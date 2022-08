La danse mystérieuse des embryons de grillon

En juin, 100 scientifiques sur les mouches des fruits se sont réunis sur l’île grecque de Crète pour leur réunion biennale. Parmi eux se trouvait Cassandra Extavour, une généticienne canadienne à l’Université de Harvard. Son laboratoire travaille avec des mouches des fruits pour étudier l’évolution et le développement – “evo devo”. Le plus souvent, ces scientifiques choisissent comme «organisme modèle» l’espèce Drosophila melanogaster – un cheval de trait ailé qui a servi de collaborateur d’insectes sur au moins quelques-uns. prix Nobel en physiologie et en médecine.

Grillons ont déjà été enrôlés dans des études sur les horloges circadiennes, la régénération des membres, l’apprentissage, la mémoire ; ils ont servi de modèles de maladies et d’usines pharmaceutiques. Véritables polymathes, les grillons ! Ils sont également de plus en plus populaires en tant que aliments, enrobés de chocolat ou non. D’un point de vue évolutif, les grillons offrent plus d’opportunités d’en savoir plus sur le dernier ancêtre commun des insectes ; ils ont plus de traits en commun avec d’autres insectes que les mouches des fruits. (En particulier, les insectes représentent plus de 85 % des espèces animales).