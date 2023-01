Grooving au rythme de votre chanson préférée peut être un entraînement parfait. Alors que tout le monde aimerait mettre son meilleur pied en avant, certains mouvements semblent certainement plus difficiles que d’autres. Pourtant, celle qui remporte la palme est la danse du centre de la Côte d’Ivoire. La danse traditionnelle du peuple Guro connue sous le nom de Zaouli a été qualifiée de danse la plus impossible au monde. Un utilisateur de Twitter a partagé un clip des mouvements enchanteurs et Internet est tout pour cela. Ornant leur costume traditionnel et leur masque élaboré, cette danse montre des mouvements de pieds épiques. Bien que la chanson utilisée dans le clip ne soit pas la chanson originale utilisée pendant Zaouli, rien ne diminue le facteur wow de la danse. Vérifiez le ici:

La seule question qui revenait constamment était de savoir comment le danseur était capable de garder le haut de son corps aussi stable que lui. Les utilisateurs des médias sociaux se sont demandés avec des mouvements de jambes aussi rapides qu’il le faisait, il semblait presque impossible d’être aussi immobile avec le haut du corps. « Y a-t-il des vidéos qui circulent avec la bande originale ? Je ne sais pas comment il garde sa tête et ses yeux si stables. Un char Abrams serait impressionné », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a écrit : « Une danse incroyable, mais en tant que musicologue, c’est dommage que vous changiez la musique comme ça. La musique authentique est beaucoup plus intéressante.

Quelques autres étaient sûrs que cela ferait l’entraînement cardio parfait. Un tweet disait: “Bon pour le cardio pour même essayer cette danse.”

Zaouli est une danse de masque traditionnelle exécutée par le peuple Guro de Côte d’Ivoire. Il a été créé dans les années 1950, ce qui est assez récent par rapport à de nombreuses formes de danse. La danse traditionnelle s’inspire de deux masques : le Blou et le Djela. Elle est également connue sous le nom de Djela lou Zaouli, ce qui signifie Zaouli, la fille de Djela. Les gens verront toujours cette danse exécutée par des hommes, mais Zaouli est un hommage à la beauté féminine. L’UNESCO a mentionné que dans les communautés Guro, cette danse est exécutée lors de célébrations, d’événements spéciaux, de festivals inter-villages et même de funérailles.

La danse est censée réunir la sculpture (le masque), le tissage (le costume), la musique (la fanfare et le chant) et la danse. Zaouli a sept types de masques. Tous ont une légende spécifique qui leur est attachée.

