La danse joyeuse d’un homme alors que sa femme part pour la maison maternelle amuse Internet

Internet est un stock de vidéos amusantes, de mèmes et d’autres contenus qui laissent souvent le public par fractions. Une de ces vidéos, devenue virale sur Twitter, témoigne de cette déclaration. Le clip montre un homme célébrant sa liberté retrouvée après le départ de sa femme pour sa maison maternelle. On le voit danser sur le numéro hindi populaire Sun Sahiba Sun du film Ram Teri Ganga Maili (1985), chanté par feu Lata Mangeshkar. La vidéo a été partagée sur Twitter par l’utilisateur @JaikyYadav16. Les utilisateurs peuvent également entendre les amis de cet homme l’encourager alors qu’il dansait parfaitement à chaque pas.

La vidéo a été partagée le 23 décembre.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont amusés après avoir regardé la vidéo et ont commencé à partager un contenu similaire. Un internaute a partagé une vidéo d’un homme confronté à la même situation et a écrit que cette personne semblait plus heureuse. Le clip montre un homme, qui semble être d’âge moyen, secouant une jambe sur la chanson à succès de Bappi Lahiri Jimmy Jimmy Aaja Aaja du film Disco Dancer de 1982. Les gens qui se tenaient là ne pouvaient s’empêcher de sourire devant la nature insouciante de cette personne.

Mais un utilisateur s’est offusqué de cette vidéo et a formulé une critique cinglante. Cet utilisateur a écrit que sans femme, il n’y a absolument aucune valeur pour un mari. Selon l’utilisateur, chaque homme doit respecter sa femme.

पत्नी के बगैर पति दो कौड़ी का होता है ,, पत्नी का सम्मान सभी पतियों के अंतःकरण मे होना चाहिये— Mukesh Kumar Jaiswal (@ mukeshk67123250) 24 décembre 2022

Une bobine Instagram similaire, qui est devenue virale il y a quelque temps, montre le joueur de cricket Yuzvendra Chahal dansant de manière hilarante après que sa femme Dhanashree a déclaré qu’elle se rendait chez sa mère. Au moment où Yuzvendra entend cela, il commence joyeusement à danser sur la chanson Teri Isi Ada du film Deewana. La bobine hilarante a conquis le cœur de nombreux utilisateurs de médias sociaux.

La bobine Instagram a recueilli 1 83 00 000 vues.

