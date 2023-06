La danse impromptue Butta Bomma de Thalapathy Vijay et Pooja Hegde

Deux d’entre eux peuvent être vus en train de taper du pied sur la piste populaire Telugu, Butta Bomma.

Thalapathy Vijay a célébré son 49e anniversaire le 22 juin. En plus des célébrations, Pooja Hegde, la co-vedette de Vijay dans le film Beast, s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo inédite des décors du film. Dans la vidéo, on peut les voir tous les deux taper du pied sur la chanson populaire de Telugu, Butta Bomma, avec deux enfants. Pooja Hegde, vêtue d’une chemise en satin formelle et d’un denim, respirait l’élégance, tandis que Thalapathy Vijay avait l’air pimpant dans un tailleur-pantalon noir. Le duo a cloué sans effort le crochet de Butta Bomma du film, Ala Vaikunthapurramuloo, qui mettait en vedette Allu Arjun et Pooja Hegde elle-même.

Exprimant son enthousiasme, Pooja Hegde a sous-titré la vidéo avec des mots sincères. Elle a qualifié le clip de « joyau » des décors de Beast.

La légende de Pooja disait: « Juste ce petit bijou sur mon téléphone des décors de Beast. Comme c’était l’anniversaire de @actorvijay Thalapathy hier #buttabomma #behindthescenes”

Les fans célèbrent l’anniversaire de Thalapathy Vijay

Pendant ce temps, les fans ont célébré l’anniversaire de Thalapathy Vijay en se réunissant dans un théâtre privé à Madurai, au Tamil Nadu. Ils ont même organisé une cérémonie spéciale de coupe de gâteau pour l’acteur de Mersal. Ils ont coupé un gâteau de 50 kg avec le message « Vijay dirigera le Tamil Nadu en 2026 ».

Les fans de Thalapathy Vijay ont également distribué de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux de Madurai dans le cadre des célébrations et ont même distribué gratuitement des cahiers, des stylos et des crayons aux élèves.

La programmation passionnante de Thalapathy Vijay

Sur le plan professionnel, Thalapathy Vijay est actuellement occupé avec l’artiste d’action très attendu, Leo. Le projet a été dirigé par le réalisateur Lokesh Kanagaraj. Pour commémorer l’anniversaire du protagoniste, les réalisateurs ont dévoilé le premier look du film. L’affiche présente Thalapathy Vijay dans un avatar féroce au milieu d’une séquence de combat intense. On peut le voir utiliser un marteau pour frapper quelqu’un, qui n’est pas visible sur l’affiche. On peut également voir un loup derrière Thalapathy Vijay, à l’air tout aussi féroce.

Financé par Lalit Kumar sous la bannière de Seven Screen Studios, Leo mettra également en vedette Sanjay Dutt, Trisha, Priya Anand, Mansoor Alikhan, Mysskin et Gautham Vasudel Menon dans des rôles clés. Trisha Krishnan, qui a été encordée en tant que femme principale du film, collabore avec Thalapathy Vijay après une longue interruption de 14 ans.

En plus de cela, après avoir conquis les cœurs en tant que méchant dans Yash’s KGF: Chapter 2, Sanjay Dutt jouera à nouveau l’antagoniste dans le drame d’action.