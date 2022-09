Les animaux de compagnie sont un excellent ajout à la vie. Pour la plupart des propriétaires d’animaux, les animaux ne sont rien de moins que des membres de la famille. Et cette récente vidéo virale des retrouvailles d’une femme avec son chien perdu en est un témoignage. La vidéo présente un flux d’émotions alors que le parent de l’animal retrouve son chien après plus de deux semaines. La vidéo postée sur Instagram avec une légende, « Si ce n’est pas la chose la plus joyeuse que vous voyez toute la semaine ! Dog Reunion », s’ouvre pour montrer une femme dansant de joie après avoir retrouvé son chien, qui a été perdu pendant environ deux semaines. La femme joue avec son compagnon à quatre pattes, qui la salue avec extase après une longue séparation. Les deux peuvent également être vus s’étreindre vers la fin du clip.

La vidéo comportait un texte qui révélait que le chien s’était perdu en essayant de fuir les feux d’artifice qui l’entouraient. Un refuge pour animaux local a ensuite aidé le propriétaire de l’animal à retrouver son chien.

Peu de temps après la publication de la vidéo de cette réunion, elle est devenue virale, recueillant plus de 2 millions de vues sur Instagram. Des centaines d’utilisateurs ont également afflué vers la section des commentaires de la vidéo pour partager leurs réactions à ce sujet.

Les gens ont exprimé leur amour pour la vidéo et le duo parent-chien dans les commentaires. Un utilisateur a commenté: « Son rire est tout. Pure joie.” Un autre utilisateur a révélé comment la vidéo nous fait réaliser la loyauté des chiens et a écrit : « Nos chiens sont si fidèles !! Ils nous enseignent l’Amour inconditionnel !

“C’est la chose la plus douce que mes yeux aient jamais vue”, a lu le troisième commentaire. Beaucoup d’autres étaient de tout cœur dans la section des commentaires de la vidéo virale.

Quelle est votre réaction à la vidéo ?

