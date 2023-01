La danse grésille lors de la tournée nationale de ‘Chicago’ – Shaw Local

En novembre 1996, le réalisateur Walter Bobbie a redonné vie à “Chicago” à Broadway. Cela a eu un impact fantastique sur le monde du théâtre. La production a présenté la recréation fidèle d’Ann Reinking d’une grande partie de la chorégraphie originale de Bob Fosse et a remporté six Tony Awards, dont celui de la meilleure réalisation, de la meilleure chorégraphie et de la meilleure reprise musicale.

Beaucoup de choses ont changé depuis 1996. Nous avons eu cinq présidents depuis lors. Les Cubs et les White Sox ont remporté les World Series. Vous n’auriez pas pu lire cette critique sur votre téléphone en 1996.

Pourtant, cette vision de 1996 de Bobbie et Reinking de “Chicago” est toujours aussi forte à Broadway et en tournée. La tournée du 25e anniversaire, mettant en vedette la recréation par Tania Nardini de la mise en scène de Bobbie et la recréation par Gary Chryst de la chorégraphie de Reinking, se déroule au CIBC Theatre jusqu’au 29 janvier dans le cadre de Broadway à Chicago. Cette vision originale est minutieusement entretenue par le directeur résident et chorégraphe adjoint Camden Loeser.

Ce que vous avez en réserve une fois les lumières éteintes, c’est comme si vous étiez au Richard Rodgers Theatre en 1996, à l’exception que vous êtes en fait dans la grande ville de Chicago, ce qui ne fait qu’ajouter à l’humour de cette comédie musicale hommage à s’en tirer avec un meurtre. Un vaudeville en deux actes, pourrait-on dire.

“Chicago” était le bébé du légendaire chorégraphe et réalisateur Bob Fosse, qui a également écrit le livre avec Fred Ebb. Vous pouvez même entendre son influence dans la musique et les paroles de John Kander et Ebb.

L’histoire est basée sur une pièce satirique de 1926 du même nom de Maurine Dallas Watkins. Bien que complètement fictif, l’inspiration est venue de deux affaires de meurtre que Watkins a couvertes alors qu’il était journaliste à Chicago. Fosse, bien sûr, a ajouté ses propres rebondissements.

Logan Floyd (dans le rôle de Velma Kelly, au premier plan) se produit avec la compagnie de la comédie musicale “Chicago”, jusqu’au 29 janvier. (Photo fournie par Jeremy Daniel)

La comédie musicale met en vedette deux grandes dames : Roxie Hart et Velma Kelly, toutes deux en prison et devant être jugées pour meurtre. Dans le cas de Roxie, elle a tué son amant alors qu’il tentait de mettre fin à leur liaison. Velma est accusée d’avoir tué son mari et sa sœur après les avoir trouvés au lit ensemble.

Les deux dames sont représentées par le cher – mais « ça vaut le coup si vous voulez être innocenté » – l’avocat Billy Flynn. En attendant leur procès, Velma et Roxie sont les hôtes de la prison du comté de Cook, dirigée par la matrone “Mama” Morton, plus grande que nature.

La comédie musicale présente des délices tels que “All That Jazz”, “We Both Reached for the Gun”, “Mister Cellophane” et “Razzle Dazzle”. Le jam de l’orchestre sur l’entr’acte après l’entracte vaut à lui seul le voyage en ville.

Il y a peu en termes de décor pour ce montage de “Chicago”. La majeure partie de la scène est occupée par l’orchestre, dirigé par un passionné Cameron Blake Kinnear, qui interagit de temps à autre avec les personnages. Cette rupture du quatrième mur fait partie du charme général du spectacle.

Il n’y a pas non plus beaucoup de changements de costumes fantaisistes. La plupart des interprètes portent un seul costume sexuellement suggestif pendant une grande partie du spectacle.

L’accent est mis sur la danse. L’une des choses qui se sont toujours démarquées dans la chorégraphie de Bob Fosse était la complexité des mouvements et des détails. Ce n’est pas seulement un groupe d’acteurs qui font des carrés de jazz, ce sont de vrais danseurs qui montrent pourquoi ils sont l’élite de l’industrie.

Une autre chose hypnotiquement impressionnante à propos de la chorégraphie de Reinking, comme Fosse à l’origine, est que différentes choses se produisent sur toute la scène à un moment donné. Vous pourriez regarder un numéro 10 fois et toujours savoir qu’il y a plus de détails à découvrir.

Le spectacle commence avec une chaise et un chapeau seuls sous les projecteurs – un hommage au défunt créateur du spectacle. Ensuite, le danseur Sammy Tuchman sort et livre un bref monologue sensuel préparant le terrain pour une soirée de Fosse.

Lorsque Fosse a créé sa production de “Chicago” à Broadway en 1975, Chita Rivera a joué Velma et Gwen Verdon a joué Roxie. Dans le renouveau de 1996, Bebe Neuwirth était Velma et Reinking était Roxie.

Logan Floyd et Katie Frieden n’ont peut-être pas encore la réputation de leurs célèbres prédécesseurs, mais ils ont tout autant de talent. Avec ces deux acteurs à la tête du casting et un formidable ensemble de danseurs, “Chicago” est un train à grande vitesse sur la voie du bonheur.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rôle de danseur, l’avocat à la langue d’argent Billy Flynn est une crème d’un rôle. Habituellement, le rôle de Billy est joué comme un opérateur lisse raffiné. Jeff Brooks ajoute un peu de dur à cuire pseudo-voyou de Chicago à sa personnalité. Son Billy peut toujours parler en douceur dans la salle d’audience, mais en privé, il a une disposition plus brutale. Brooks est tout à fait captivant. Il a une belle voix, c’est un acteur fort et il a une étincelle dans les yeux qu’on ne peut tout simplement pas enseigner.

Brian Kalinowski, joyeusement attachant, joue également le rôle de Roxie, désespérément amoureux d’un mari Amos. Son interprétation de “M. Cellophane » sur le fait d’être toujours négligé est un écueil.

En tant que Matrone “Mama” Morton, la demi-finaliste de “America’s Got Talent” Christina Wells montre un grand ensemble de tuyaux avec sa livraison de “When You’re Good to Mama”. Le rôle est primordial et Wells relève le défi avec brio.

GA James fait également un travail spectaculaire en tant que journaliste Mary Sunshine. La surprise vaut la peine d’attendre.

Mais, en fin de compte, ce montage de “Chicago” est tout au sujet de la danse. Et quelle danse évocatrice c’est – exécuté avec une précision et une synchronicité presque surhumaines. En tête de file se trouvent Floyd et Frieden, deux danseurs incroyables tout au long du spectacle, et portés au sommet avec “Hot Honey Rag”.

En termes de chant et de danse, l’ensemble est tout aussi doué que les principaux acteurs. En fait, cette tournée nationale est un cadeau pour les amateurs de théâtre et, en particulier, pour ceux qui ont un penchant pour le style de danse révolutionnaire popularisé par Fosse.

