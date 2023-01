La danse grésillante de Sumbul Touqeer sur Besharam Rang de Pathaan devient virale, REGARDER la vidéo

La dernière sortie de Shah Rukh Khan, Pathaan, fait de superbes affaires au box-office et la chanson du film “Besharam Rang” est toujours en tête du palmarès et gagne en popularité chaque jour qui passe.

La chanson “Besharam Rang” a également fait une entrée dans Bigg Boss 16 alors qu’Anil Kapoor et Farah Khan sont venus à la maison lors de l’épisode de vendredi. Pendant le spectacle, Sumbul Touqeer Khan a dansé sur Besharam Rang et a laissé Farah et Anil stupéfaits par ses mouvements sexy et audacieux.





La vidéo de la danse de Sumbul sur Besharam Rang est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux avec des internautes saluant la jeune actrice pour ses mouvements grésillants.

Anil Kapoor a également félicité Sumbul pour sa performance scintillante en talons hauts. Farah Khan a comparé Sumbul à la star de Bollywood Deepika Padukone et a déclaré: “Vous n’étiez pas moins que Deepika dans cette chanson.” Les autres colocataires ont également fait l’éloge des mouvements de danse de Sumbul.