La danse « folle » de Lakshmi Manchu sur « Vaathi Coming » de Thalapathy Vijay dans un sari est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui

Thalapathy Vijay n’est pas seulement une superstar de Telegu mais aussi une sensation indienne. Ses chansons entraînantes sont également un succès auprès du public et des célébrités. À l’occasion de la Journée mondiale de la musique, l’actrice de Telegu Lakshmi Manchu a partagé une vidéo d’elle-même dansant avec une énergie « folle » sur la chanson de Thalapathy « Vaathi Coming » de son dernier film « Master ».

Dans la vidéo, Lakshmi groove sur la piste des pieds dans un sari rose. Elle apparaît alors dans un sari rouge avec un chemisier noir et continue de secouer une jambe. La fille de l’acteur fait également une apparition dans la vidéo et danse avec elle.

En partageant la vidéo, elle a écrit : « Deviens folle, sois folle et danse comme si personne ne regarde ! #WorldMusicDay #DropTheBeat #ReelItFeelIt #LakshmiUnfiltered #Dance #Music #Enjoy.

L’acteur Rakupreet Singh s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: « Aye aye aye. » Les fans et les adeptes de Lakshmi l’ont félicitée pour son énergie et ses talents de danseuse. « Continuez à nous divertir », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Belle maman et sa fille. »

En fait, Thalapathy Vijay célèbre son 47e anniversaire aujourd’hui, le 22 juin. Le 21 juin, Vijay a dévoilé le premier look de « Thalapathy 65 » et a annoncé que le film s’appellerait « Beast ».

Pendant ce temps, Lakshmi a été vue pour la dernière fois dans le film Netflix Original Telugu ‘Pitta Kathalu’. Fille de l’acteur vétéran Mohan Babu, Lakshim a travaillé dans plusieurs projets tamouls, télougous et américains. L’année dernière, l’acteur a annoncé sa nouvelle émission de discussion numérique intitulée « Coming Back To Life With Lakshmi Manchu », qui mettait en vedette des célébrités telles que l’actrice Taapsee Pannu, le cinéaste américain Frank Coraci, l’as de tennis Sania Mirza, les chefs pâtissiers Pooja Dhingra et le duo de designers Shantanu et Nikhil parmi autres.