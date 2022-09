La danse énergique d’un homme de 82 ans à la “fête Abhi Toh” de Badshah est à ne pas manquer

Les personnes âgées dansant sur la piste de danse deviennent l’un des moments les plus sains de toute fonction. Souvent, des clips de ces vidéos de danse deviennent viraux sur Internet, laissant Internet ravi. Maintenant, un autre clip similaire avec une touche Badshah a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. La vidéo virale en question a été partagée par l’utilisateur d’Instagram Neegam Patel, un maître de cérémonie professionnel, animateur d’événements et artiste.

Dans le clip, on peut voir un homme de 82 ans danser énergiquement sur l’air de l’Abhi Toh Party Shuru Hui Hai de Badshah. L’homme, qui a l’air pimpant dans un costume formel, danse comme s’il n’y avait pas de lendemain, tandis qu’une femme âgée qui semble être sa femme l’accompagne sur la piste de danse. Si l’on se fie à la vidéo, il semble que le vieil homme ait passé le meilleur moment de sa vie sur la piste de danse. Des sauts énergiques aux tourbillons amusants, on le voit tout faire. La vidéo a été partagée avec la légende « Final round ! Buzz doré ! Oncle a trouvé la fontaine de jouvence. Jetez un oeil à la vidéo ici:

La vidéo a recueilli plus de 8,4 lakh vues et plus de 29 000 likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’utilisateurs a salué son énergie juvénile et a salué le vieil homme comme une “inspiration”. Un utilisateur a dit : « J’adore ! Ce sera moi quand je serai plus vieux ahah. Profitez pleinement de la vie », a ajouté un autre:« Wow, je vais commencer à faire de la gym pour pouvoir danser comme lui à 82 ans. Un internaute a écrit : « C’est ainsi que la vie devrait être vécue ! un autre a rejoint, “Inspiration à tous ceux qui disent que je ne peux pas le faire parce que je suis trop vieux!”

Le numéro de danse énergique a été chanté par Badshah en collaboration avec Aastha. Pendant ce temps, la sensation de rap indien a également composé et écrit les paroles du morceau. Abhi Toh Party Shuru Hui Hai figure dans la tracklist de la vedette de Sonam Kapoor, Khoobsurat. Le clip vidéo de la chanson voit Badshah et Sonam Kapoor canaliser leur funk intérieur alors qu’ils se synchronisent les lèvres pour divertir les masses. Avec des rythmes décalés et un rythme trippant, Abhi Toh Party Shuru Hui Hai est devenu une partie intégrante des listes de lecture indiennes de mariage et de fête depuis sa sortie.

