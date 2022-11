La danse émotionnelle de Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar au mariage de sa sœur Saba est la meilleure chose à voir sur Internet aujourd’hui

Shoaib Ibrahim est en ce moment l’homme le plus heureux que vous puissiez trouver car sa sœur Saba se marie et l’acteur ne peut contenir son bonheur. Il a publié d’adorables photos et vidéos des fonctions de mariage de sa sœur Saba et la dernière vidéo qu’il a partagée a rendu tout le monde ému et comment. Cette vidéo de Shoaib dansant avec sa femme et acteur de télévision Dipika Kakkar pour sa sœur Saba est la meilleure chose que vous regarderez sur Internet aujourd’hui. Ne sont-ils pas les adorables beaux-frères et belles-sœurs que tout le monde veut avoir dans la vie ? Saba est clairement le chanceux.

Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar dansent au mariage de leur soeur Saba

Shoaib, qui appelle affectueusement sa sœur Nanhi Pari, a partagé des photos de la cérémonie haldi qui ont cassé Internet car elles sont devenues virales en quelques heures. Le frère excité et heureux Shoaib profite de chaque instant des festivités ouatées de sa sœur Saba et ces photos et vidéos vont vous faire fondre le cœur.

Cette vidéo de Shoaib et Dipika dansant au mariage de la sœur Saba à baarat n’est que les objectifs parfaits de bhaiya et bhabhi.

Dipika Kakar s’est mariée avec Shoaib Ibrahim et depuis lors, elle vit heureuse avec lui et a accepté toute sa culture et sa tradition avec cœur. Alors que Dipika et Shoaib sont souvent critiqués pour avoir fait un mariage interculturel. Mais ils ont souvent ignoré la négativité dans leur vie et cela ne fait que montrer à quel point ils sont heureux les uns avec les autres. Shoaib et Dipika sont l’un des couples les plus aimés de l’industrie de la télévision et leurs fans les appellent des objectifs de couple.