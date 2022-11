La danse d’une fille pakistanaise se déplace sur ‘Mera Dil Ye Pukare’ met le feu à Internet

Une fille pakistanaise a laissé les utilisateurs des médias sociaux très impressionnés par ses mouvements de danse. La jeune fille, Ayesha, originaire de Lahore, a interprété la chanson Mera Dil Ye Pukarae de Lata Mangeshkar lors d’un mariage. Une vidéo de sa performance est maintenant devenue virale après avoir été publiée sur Instagram. Le clip montre les invités, assis derrière elle, complètement hypnotisés par les mouvements élégants d’Ayesha.

“Je m’aime, et savez-vous que je m’en fous vraiment, donc pas de mauvais commentaires !!” lire la légende de la vidéo.

Regarde:

Le clip a fait irruption sur Internet, recueillant plus de quatre millions de vues en quelques jours seulement après sa mise en ligne. Les utilisateurs d’Instagram n’ont pas tardé à se rassembler dans la section des commentaires, louant les mouvements de danse et l’attitude d’Ayesha.

Un utilisateur a commenté: “Itna enjoy karke dance karna hay bs zindagi me (c’est à quel point je veux profiter de la danse dans ma vie).”

Un autre utilisateur a écrit: “Ye song Mind me fit hogya hai. (Cette chanson est coincée dans ma tête).

Un troisième utilisateur a écrit que la chanson avait une sensation différente et qu’il ne pouvait pas arrêter de regarder la vidéo encore et encore. “Yarrr iss song or dance me kuch alag hi feel hai (l’ambiance de cette chanson et ses mouvements frappent différemment). “

L’un des utilisateurs a suggéré qu’Ayesha reçoive le titre de coup de cœur international.

La chanson Mera Dil Pukare Aja est tirée de la sortie de 1954 Nagin qui mettait en vedette Pradeep Kumar et Vaijayanti Mala dans les rôles principaux. La chanson, chantée par Lata Mangeshkar, est composée par Hemant Kumar

En parlant d’Ayesha, elle n’est pas une utilisatrice passionnée d’Instagram. La sensation des médias sociaux préfère utiliser Tik Tok plus qu’Instagram. Elle partage souvent des mises à jour sur ses activités quotidiennes avec ses abonnés. Même si elle n’a que 15 publications sur Instagram, elle compte plus de 2,1 millions d’abonnés sur la plateforme.

