La danse d’un couple de personnes âgées se déplaçant dans des tenues de couleur coordonnée laisse Twitter impressionné

Au milieu des temps sombres dus à la situation « sombre » causée par la pandémie de COVID-19, une vidéo d’un couple de personnes âgées dansant en toute confiance et esprit est devenue virale, impressionnant Internet. Le couple brise Internet et répand également la positivité pendant les tests et les internautes ne peuvent pas en avoir assez.

Le clip de 15 secondes publié sur le site de microblogging Twitter par l’utilisateur de médias sociaux Fred Schultz, a recueilli plus de six vues lakh jusqu’à présent. Le clip a reçu plus de 20 000 likes et plus de 4 000 retweets.

De couleur coordonnée dans leur tenue, le couple a mis le feu au sol en dansant. La femme de la vidéo portait une robe marron et des sandales noires. On peut la voir danser tout en exécutant des pas énergiques avec son mari, vêtu d’une chemise imprimée et d’un pantalon noir.

Apparemment, le couple dansait lors d’un événement. Il semble qu’un groupe de musique jouait sur la scène avec une salle décorée de ballons colorés.Les utilisateurs de Twitter ont félicité le couple et apprécié leurs pas de danse. De nombreux utilisateurs ont également publié des vidéos similaires dans lesquelles des couples âgés ont vu danser avec zèle et enthousiasme. Les téléspectateurs ont applaudi le couple et ont déversé leur amour pour eux.

Danse récréative = préservation des articulations. J’ai au moins 20 ans de moins que lui et les genoux qu’il fait sont géniaux! – Diana Shellenberger (@YogatryOne) 8 mai 2021

Quand j’ai vu cela pour la première fois, je pensais que c’était un camée de Stan Lee, mais je me suis ensuite souvenu qu’il était mort. C’est génial, ces deux-là peuvent encore aimer danser ensemble. – David Godin (@ RH201ST) 7 mai 2021

Où puis-je trouver ce couple * génial *? Je veux faire la fête avec * ces * deux! Les aimer tellement !!! J’espère que mon mari et moi sommes comme ça le moment venu. – Nanette☮❤ (@Nanettemooreatl) 7 mai 2021

L’année dernière en juillet, une adorable vidéo d’un couple de personnes âgées dansant en 2013 Ghagraavait gagné Internet. Ram Gridhar, 76 ans, et Prerna, 72 ans, de Gurugram de Haryana ont dansé en imitant la chanson de Ranbir Kapoor et Madhuri Dixit. Yeh Jawaani Hai Dewaani.En février de cette année, un couple de personnes âgées de Calcutta a remporté Internet. Dans la vidéo, le couple jeune de cœur a dansé sur les airs d’un single romantique des années 90 dans un café local. L’extrait réconfortant qui est devenu viral sur les réseaux sociaux les montre en train de chanter au rythme de Woh Chali Woh Chali Dekho Pyar ki Gali des Vikings de Bombay.

