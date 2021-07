La danse du ventre de Shanaya Kapoor étourdit Suhana Khan, Navya Naveli Nanda | Nouvelles des gens

New Delhi : Shanaya Kapoor a partagé un clip vidéo de sa séance d’entraînement de danse du ventre sur Instagram, et les meilleures amies Suhana Khan et Navya Naveli Nanda sont très impressionnées.

« Comment nous apprenons une chorégraphie. #séances d’entraînement avec les meilleurs !!! @sanjanamuthreja », a écrit Shanaya sur Instagram. Dans la vidéo, Shanaya apprend la danse du ventre de la célèbre entraîneuse de danseuses du ventre Sanjana Muthreja.

Shanaya, la fille de Maheep et Sanjay Kapoor, danse sans effort dans un haut à spaghetti marron et des bas confortables. Son clip vidéo a reçu beaucoup d’appréciation de la part de ses amis et de sa famille.

L’amie proche de Shanaya et petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli, a écrit : « J’ai mal au ventre en regardant ça. »

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a commenté avec un emoji de cœur.

Seema Khan a écrit: « Ouais bébé. »

Son père Sanjay Kapoor a commenté avec un emoji de cœur.