La danse du Premier ministre finlandais déclenche une flashmob en ligne

Des femmes en Finlande et au Danemark publient des vidéos pour soutenir Sanna Marin après la fuite de vidéos d’elle lors d’une soirée privée

Des femmes des pays nordiques participent à un flashmob en ligne “en solidarité” avec la Première ministre finlandaise Sanna Marin alors qu’elle fait face à une réaction violente à propos de vidéos privées qui ont été divulguées en ligne la semaine dernière.

Des femmes finlandaises et danoises ont téléchargé des vidéos d’elles-mêmes dansant et faisant la fête sur YouTube et d’autres sites de médias sociaux, accompagnant les messages du hashtag #SolidaritywithSanna.

Certains politiciens du monde entier ont pris la défense de Marin, avec la députée australienne Fiona Patten l’écriture que la Finlande devrait se considérer comme un “pays plutôt chanceux” si la pire chose que son premier ministre ait faite est “se défouler lors d’une fête.”

L’élan de soutien survient après la fuite de deux vidéos privées de la femme de 36 ans, l’une la montrant en train de faire la fête avec un groupe d’amis et une autre dans laquelle elle danse dans un club avec le chanteur finlandais Olavi Uusivirta.

“Solidarité avec Sanna” En Finlande, des femmes publient des vidéos d’elles-mêmes en train de faire la fête tout en taguant la Première ministre Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky – Megha Mohan (@meghamohan) 20 août 2022

Les vidéos ont suscité la controverse après que certaines personnes ont suggéré que le comportement de Marin était “inapproprié” pour le chef d’un pays, tandis que d’autres ont remarqué que des personnes à l’arrière-plan de l’une des vidéos pouvaient être entendues discuter de cocaïne, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles Marin s’était drogué pendant sa soirée.

Marin a nié tout acte répréhensible après que les vidéos soient devenues publiques, mais a déploré la violation de sa vie privée. Elle insiste sur le fait que la fête a eu lieu dans une résidence privée il y a plusieurs semaines et qu’elle s’attendait à ce que son temps libre reste confidentiel.

« J’ai eu du temps libre et je l’ai passé avec mes amis. Et je n’ai rien fait d’illégal. a soutenu Marin, qui a dit qu’elle n’avait fait que “danse, chante, embrasse mes amis et bois de l’alcool.” Elle a également souligné qu’aucune réunion gouvernementale n’était prévue ou n’avait eu lieu ce week-end.

“J’espère qu’en 2022, il sera accepté que même les décideurs dansent, chantent et vont à des fêtes”, elle a continué. “C’est aux électeurs [to decide] ce qu’ils en pensent. »

Néanmoins, un certain nombre de politiciens finlandais ont exprimé leurs inquiétudes quant à d’éventuelles atteintes à l’image du Premier ministre. Le député Mikko Karna a suggéré que Marin fasse volontairement un test de dépistage de drogue et rende les résultats publics simplement pour ne laisser aucune place à la spéculation.

Bien que le premier ministre ait fustigé la demande comme “injuste,” elle a depuis subi un dépistage de drogue pour elle “propre protection juridique” et a dit que les résultats devraient arriver dans environ une semaine.