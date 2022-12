La danse du mercredi de Jenna Ortega est une invitation. Être étrange.

Ortega, comme Lavant, danse un solo. Vêtue d’une robe dramatique avec des volants noirs en cascade – ses camarades de classe sont ennuyeux, en blanc – elle traverse l’espace comme son personnage parle : brusque, tranchant et piquant, mais avec des touches momentanées d’âme. Selon les mots de Loring, elle se détend; elle se laisse aller. Raisonnable. Ce n’est pas “Singin’ in the Rain” – l’idée même de trouver du réconfort dans une flaque d’eau ferait rouler les yeux de mercredi – mais un virage à gauche tordu sur un chemin glissant. Avec les hanches saillantes et les bras poussés derrière le dos, Ortega glisse dans et hors du cadre pour danser comme son Mercredi le serait.

Elle s’inspire du charme impassible de mercredi avec un enchaînement de mouvements de démarrage et d’arrêt. À un moment donné, elle secoue la tête d’un côté à l’autre comme les cacahuètes rebondissantes à Noël. Dans un autre, elle disparaît, pour revenir – en référence au personnage Thing – avec sa main tapant sur l’épaule de son amie. Dans cette chute et cette récupération rapides, elle fait allusion à certains des fanfaronnades vivifiantes de Lavant dans “Beau Travail”.

Alors qu’Ortega glisse d’une expérience de mouvement à l’autre – il y a les fameux coups de bras de Fosse tout en basculant vers l’avant, des roulements de corps emphatiques et des bras serpentant en clin d’œil aux castagnettes de Morticia Addams – elle semble libre, comme si un esprit dansant s’était déchaîné en elle . Elle bouge de ses tripes. Qui se soucie de ce que quelqu’un pense? C’est le but de la danse du mercredi : c’est une danse d’autonomisation, et c’est pour tout le monde. Dansez comme si vous vous fiez de qui regarde, et surtout, soyez bizarre. C’est ce que mercredi ferait.