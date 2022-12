La danse dramatique d’un homme âgé sur “Titliaan Warga” prouve que “l’âge n’est qu’un chiffre”

Les fêtes et les mariages indiens sont incomplets sans spectacles de danse. C’est une occasion où même les personnes âgées de la maison sortent également pour montrer leurs mouvements de danse. Une telle vidéo d’un spectacle de danse d’une personne âgée devient maintenant virale. Dans la vidéo, un homme âgé danse à fond tout en assistant à ce qui semble être l’un de ses événements familiaux qui est maintenant devenu viral. Vêtu d’un ensemble de kurta traditionnel, l’homme secoue la jambe sur le titre à succès d’Afsana Khan, Titliaan. En arrière-plan, d’autres invités peuvent être vus ouvrant la voie à l’homme âgé pour qu’il occupe le devant de la scène alors qu’ils louent ses talents de danseur énergiques.

L’homme viral attrape avec justesse le tempo doux de la chanson et utilise des mouvements lents similaires pour correspondre au rythme. Des expressions effrontées aux thumkas en passant par une touche de verrouillage et de pop, l’homme venait de posséder la piste de danse. Les autres invités essaient de suivre ses mouvements de danse impromptus divertissants, mais c’est trop beau pour être assorti.

La vidéo virale a été partagée par un utilisateur d’Instagram, jetez-y un œil ici :

En moins d’une semaine, la vidéo virale a amassé plus de six lakh vues et plus de quatre lakh likes. En plus de cela, le vieil homme a également réussi à recueillir des tonnes d’éloges. Un utilisateur a écrit : « Gajab (Incroyable). Le talent ne vieillit jamais”, a ajouté un autre, “Aapne prouve que l’âge de kar diya ki n’est qu’un chiffre (vous avez prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre).” Un autre a appelé la performance, “Super se upar oncle ji (Au-dessus de super oncle ji).” Pendant ce temps, un utilisateur a ajouté: “Bohot Khoob (Extrêmement gentil) vieux est de l’or.”

Le clip vidéo original de Titliaan présente les célébrités Harrdy Sandhu et Sargun Mehta. Les paroles écrites par Jaani donnent aux vues une vision intéressante mais énergique du chagrin. Soutenue par la voix mélodieuse d’Afsana Khan, la musique a été composée par Avvy Sra. Le clip de Titliaan a dépassé les 850 millions de vues sur YouTube.

