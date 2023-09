La danse dhol énergique de Shilpa Shetty avec sa famille illumine les célébrations de Ganpati Visarjan [Watch]

Shilpa Shetty a mis le feu à la scène avec ses mouvements de danse électrisants, répandant la joie et l’excitation tout autour. Vêtue d’une tenue traditionnelle vibrante, Shilpa Shetty a montré ses incroyables talents de danseuse alors qu’elle groove au rythme du dhol. Son énergie contagieuse était vraiment contagieuse, captivant la foule et créant une atmosphère inoubliable. Accompagnée de sa famille, la performance de Shilpa Shetty est devenue une véritable célébration de l’amour, de l’unité et du dévouement. À chaque pas, elle rayonnait de bonheur et démontrait son lien profond avec son héritage culturel. La vue de Shilpa Shetty dansant avec pleine énergie pendant Ganpati Visarjan a été un régal pour toutes les personnes présentes. Ses mouvements gracieux et son sourire contagieux ont apporté un sentiment de joie et de positivité à cette occasion propice.

Non seulement le spectacle de danse de Shilpa Shetty a diverti la foule, mais il a également rappelé l’importance de célébrer les fêtes avec nos proches et de chérir nos traditions culturelles.