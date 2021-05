la danse des masques continue. – Le bon scoop

Lorsque le sénateur républicain Dr Rand Paul et le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, l’ont fait sortir il y a un peu plus d’une semaine sur la colline du Capitole, cela a fait beaucoup de nouvelles. Ce qui a moins retenu l’attention, c’est une interview de Politifact avec Fauci après coup.

Jerry Dunleavy du Washington Examiner a souligné ce week-end que lors de cette session de softball, Fauci a révélé quelque chose qui aurait dû être traité comme une affaire ÉNORME mais qui ne l’était pas.

Fauci dit maintenant qu’il n’est PAS sûr que Covid 19 soit strictement un phénomène naturel.

L’implication est incroyable. Il venait de Wuhan en Chine. C’est le début de la pandémie, même si le dire était – pendant la présidence Trump – traité comme étant intrinsèquement une observation raciste.

À Wuhan se trouve un laboratoire viral – qui, comme Rand Paul l’a noté, Fauci était financièrement enchevêtré avec – et ce laboratoire est ce que le Dr Sanjay Gupta de CNN a déclaré être un suspect «évident» dans la libération de l’épidémie virale à l’arrêt mondial. Et cette observation a été traitée comme une théorie du complot qui vous a qualifié de fou ET de raciste… pendant la présidence Trump.

Mais MAINTENANT… eh bien:

Le conseiller médical en chef du président Joe Biden, qui dirige l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984, a déclaré qu’il n’était pas sûr lorsque Katie Sanders de Politifact lui a demandé s’il était toujours convaincu que le COVID-19 est apparu naturellement. « Non en fait. … Non, je n’en suis pas convaincu. Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous découvrions au mieux de nos capacités exactement ce qui s’est passé », a déclaré Fauci lors de l’entretien du 11 mai. «Certes, les personnes qui l’ont enquêté disent que c’était probablement l’émergence d’un réservoir animal qui a ensuite infecté des individus, mais cela aurait pu être autre chose, et nous devons le découvrir. Alors, vous savez, c’est la raison pour laquelle j’ai dit que je suis parfaitement en faveur de toute enquête qui se penche sur l’origine du virus. »

La théorie des fuites du laboratoire de Wuhan se généralise. Cela aurait dû être tout le temps, mais au lieu de cela, cela a été interdit dans la science, en grande partie grâce à Fauci, et également aux médias.

Mais personne dans la presse n’aura jamais à émettre un mea culpa et Fauci non plus. Ils affirment simplement que leur point de vue a évolué. Les gens qu’ils qualifiaient de théoriciens du complot? Ceux qu’ils ont chassés de leur emploi, chassés de la science? Ceux à qui ils ont refusé un financement qui ne peuvent plus publier leur travail? Pause difficile. L’évolution est nul.

C’est la même chose avec les idées de masque en constante évolution de Fauci.

C’est incroyable, d’être dans la foule, n’est-ce pas? Regarde à quel point elle lui posait la question. Regardez comment elle a communiqué une pose d’excuse. Juste pour lui poser des questions. Et elle ne le prend pas à la tâche ou ne conteste ses faits à aucun moment. UN VÉRIFICATEUR DE FAITS!

Le Dr Anthony Fauci n’a pas à répondre de la façon dont les choses qu’il a dites ont abouti à la fin de carrière, de moyens de subsistance ou de vies réelles. C’est ce que vous procure le fait de faire partie de la classe politique favorisée.