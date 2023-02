La danse des futurs parents lors de leur baby shower est un pur amour. Montre

Aucune célébration en Inde n’est complète sans que les gens secouent la jambe sur la piste de danse. Il n’y a pas de meilleure façon d’exprimer votre bonheur que de danser au rythme de votre chanson préférée. Cela est vrai pour les festivals, les mariages et même les anniversaires. Mais les baby showers sont une autre histoire. Ou du moins ils l’étaient. Deux futurs parents ont créé un précédent adorable pour les couples dansant à leur baby shower. Les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent s’empêcher de fantasmer sur la façon dont ce duo mari et femme a dansé à l’heureuse occasion.

Une vidéo désormais virale montre un couple exécutant de jolis pas au rythme de la chanson populaire Maan Meri Jaan du rappeur et chanteur King. Alors que la future maman peut être vue souriante et se balançant dans un sari gracieux, le futur papa est vu suivre ses pas et voler des regards à son beau de temps en temps.

Le public, vraisemblablement un rassemblement de famille et d’amis, semble complètement charmé par la performance. Beaucoup peuvent également être entendus applaudir. Le couple n’a pas seulement conquis le cœur des personnes présentes à l’occasion, mais aussi celui de milliers de personnes en ligne.

Une vidéo de leur danse, publiée sur Instagram par un utilisateur qui s’appelle Dimplebrahmbhatt, a amassé plus d’un million de vues et des dizaines de milliers de likes jusqu’à présent. “Voici votre signe pour danser de tout votre cœur lors de votre baby shower”, lit-on dans la légende.

Découvrez la vidéo complète de leur adorable danse ici.

Les utilisateurs des médias sociaux ont laissé tomber des cœurs et des émojis applaudissant dans la section des commentaires. Ils étaient pleins de mots de louange, aussi. Un utilisateur, attirant l’attention sur l’expression du mari dans la vidéo, a écrit : “Il est trop mignon yaar… La façon dont il admirait son partenaire… C’est tellement mignon.” Un autre utilisateur a déclaré : “J’adore la façon dont il la regarde constamment avec un sourire pour vérifier s’il fait le bon pas ou non”. Un autre utilisateur a commenté la façon dont la femme s’est comportée. “J’adore sa confiance et sa danse”, ont-ils écrit. “Je ne commente généralement jamais les messages, mais celui-ci m’a donné la chair de poule d’amour et juste d’amour”, a déclaré un autre.

Comment évalueriez-vous les pas de danse des futurs parents ?

