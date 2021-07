La danse des Chenkalchoola Colony Boys sur ‘Pala Palakura’ impressionne Shashi Tharoor

Une routine de danse exécutée par de jeunes garçons de Thiruvananthapuram au Kerala a séduit le député de Lok Sabha Shashi Tharoor. Il s’est rendu sur Facebook pour féliciter les jeunes danseurs de la colonie de Chenkalchoola, anciennement connue sous le nom de Rajaji Nagar. Dans la vidéo de 2,36 minutes, on peut voir les garçons s’amuser sur les airs de la chanson populaire tamoule « Pala Palakura ».

Le député du Congrès a écrit : « Les enfants de la colonie de Chenkalchoola, connue plus officiellement sous le nom de Rajaji Nagar à Thiruvananthapuram, ont filmé cette incroyable routine de chant et de danse dans leurs propres ruelles, simplement en utilisant un téléphone portable ! Quel talent incroyable il y a dans nos quartiers les moins privilégiés. »

L’utilisateur de Facebook, Sudheer Ibrahim, qui a initialement partagé la vidéo, a écrit que les garçons de la colonie de Chenkalchoola l’avaient entièrement filmée sur un téléphone portable. La vidéo présente plusieurs changements de costumes, différents accessoires et emplacements. « Le montage de direction est un autre niveau… Les professionnels échoueront… », a écrit Ibrahim dans sa légende de la vidéo sur Facebook.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​été impressionnés par la danse et la vidéographie des garçons, c’est le moins qu’on puisse dire. Beaucoup ont apprécié le message de Tharoor à leur sujet, espérant que les danseurs obtiendraient une pause dans la « publicité incroyable » qu’implique le fait d’être sur les réseaux sociaux du député.

« Admirable et incroyable est l’esprit de ces jeunes pour créer quelque chose de grand comme celui-ci à partir de rien et par des moyens éthiques et sans abandonner. Monsieur, je vous demande d’obtenir la publication d’origine et de les aider à promouvoir leur page ou à demander à des informaticiens de réparer leur canal de médias sociaux pour que le monde les voie directement », a suggéré un utilisateur sous la publication Facebook de Tharoor.

Jetez un œil à ce que certains des autres commentateurs avaient à dire.

Dans la vidéo colorée, on peut voir les garçons danser sur des terrasses, assis sur des rebords, au sommet d’un pousse-pousse, au bord de la mer et dans les rues, entre autres.

Shashi Tharoor prend souvent d’assaut les médias sociaux pour plus que sa grammaire et son vocabulaire impeccables. Récemment, l’un des tweets de Tharoor est devenu viral lorsqu’il a partagé une recette qu’il a reçue sur WhatsApp pour ses abonnés. Le message portait sur l’humble nourriture de rue desi ‘bhel puri’.

Tharoor a déclaré qu’il avait reçu la photo de la recette sur Whatsapp. Cependant, la partie intéressante est la photo de la recette qui dit qu’elle a été fournie par Tharoor lui-même. Commençant par « un riz sauvage soufflé croustillant exotique de la forêt tropicale des Ghâts occidentaux, arrosé d’un salsa-verde aromatique de coriandre du désert du Rajasthan… », la recette richement décrite se termine par la note « Communément connu sous le nom de bhel puri ».

