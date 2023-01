La danse de Radhika Merchant sur ‘Ghar More Pardesiya’ lors de sa cérémonie ‘mehendi’ devient virale, REGARDER la vidéo

C’est l’heure du mariage à la résidence Ambani à Mumbai alors que le fils cadet d’Ambanis, Anant Ambani, est sur le point de se marier avec Radhika Merchant. Les festivités de pré-engagement ont déjà commencé et maintenant une vidéo de la future mariée Radhika Merchant dansant lors de sa cérémonie mehendi est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été publiée par l’une des pages de fans d’Akash Ambani. Dans la vidéo, on peut voir Radhika Merchant danser gracieusement sur la chanson de Kalank “Ghar More Pardesiya”.





Anant Ambani et Radhika Merchant se sont fiancés le 29 décembre 2022 lors d’une cérémonie au temple Shrinathji à Nathdwara au Rajasthan. Radhika portait un costume rose pour la cérémonie intime. D’autre part, Anant Ambani arborait une kurta aux teintes violettes.

On apprend qu’Anant Ambani avait proposé à Radhika Merchant au temple Shrinathji. La cérémonie de fiançailles s’est déroulée en présence de parents proches et d’amis.

Radhika Merchant a attrapé les globes oculaires pour la première fois en 2018 après avoir joué avec Isha Ambani et Shloka Mehta, lors de la cérémonie de fiançailles étoilée d’Isha. Depuis lors, Radhika a assisté à tous les événements de la famille Ambani.

Qui est Radhika Merchant ?



Radhika Merchant est née le 18 décembre 1994 à Mumbai, en Inde. Elle est la fille de Viren et Shaila Merchant. Son père est le PDG d’Encore Healthcare, l’une des principales sociétés pharmaceutiques en Inde, et est également l’une des personnes les plus riches du pays.