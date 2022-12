La danse de Deepika Padukone dans ‘Besharam Rang’ de ‘Pathaan’ est maintenant un mème polyvalent

Deepika Padukone et la star de Shah Rukh Khan “Pathaan” ont sorti leur première chanson “Besharam Rang” hier et le battage médiatique est réel. Le numéro sensuel, très attendu depuis ceux les photos de SRK et Deepika ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, ont déjà inspiré une multitude de prises à chaud. Des comparaisons avec ‘Ghunghroo’ de Hrithik Roshan et Vaani Kapoor au rythme ressemblant à celui de ‘Makeba’ de Jain, ‘Besharam Rang’ a actuellement toute l’attention des fans de Bollywood aux yeux d’aigle.

Le look et les mouvements de Deepika Padukone ont volé la vedette, bien que SRK reste un concurrent difficile sans avoir beaucoup de place pour jouer dans la chanson. De leurs tenues aux abs de planche à laver de Shah Rukh comme “Dard-e-disco” dans le redux “Om Shanti Om”, il y a beaucoup à déballer ici. Mais un mouvement particulier – le lent « twerk » de Deepika, pour être précis – est devenu un mème polyvalent. Alors que beaucoup la traînaient et l’appelaient “grincer des dents”, d’autres l’appréciaient. La danse a été chorégraphiée par Vaibhavi Merchant.

Ils ont fait ressembler Deepika à ÇA et n’ont pas pu embaucher un bon chorégraphe ???— AB (@ AB_Singh7) 12 décembre 2022

Shah Rukh a utilisé son compte Twitter officiel et a publié la chanson. Parallèlement au morceau, il a écrit: «En la voyant, vous savez… la beauté est une attitude…. La chanson #BesharamRang est ici- https://youtu.be/huxhqphtDrM Célébrez #Pathaan avec #YRF50 uniquement sur un grand écran près de chez vous sur 25 janvier 2023. Sortie en hindi, tamoul et télougou.

SRK et Deepika ont été jumelés pour la dernière fois dans Happy New Year, sorti en 2014.

