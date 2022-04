La danse bizarre ‘March Past’ de Desi Man laisse Twitter en grand écart

La danse est une forme d’art qui peut être utilisée pour exprimer chaque humeur à chaque occasion. De la danse folklorique contemporaine à la danse traditionnelle comme le Bhangra, chaque forme exprime son humeur et son esprit avec grâce. Maintenant, en regardant les pas, il est plus facile de reconnaître quelle forme de danse est exécutée, mais un homme semble avoir inventé sa forme de danse dont les pas ressemblent à ceux du défilé. Une vidéo fait le tour d’Internet dans laquelle le pas de danse bizarre d’un homme a créé une émeute de rire sur Internet. L’officier du service de police indien (IPS), Dipanshu Kabra, a partagé sur Twitter la vidéo désormais virale, qui vous laissera sûrement en deux.

Dans la vidéo, on peut voir un homme excité exécuter des pas de danse étranges à côté du batteur d’un groupe, et tout cela se passe au milieu d’une foule d’hommes. La vidéo s’ouvre avec lui faisant les pas gauche-droite comme celui fait lors d’un défilé. Puis il se retourne, lève la main droite pour saluer, puis recule de deux pas et salue à nouveau. Après cela, l’homme se déplace de l’autre côté et commence à secouer le haut de son corps, puis commence à faire des sauts avec écart. Et quand il en a fini avec cela, l’homme fait tourner ses bras comme un lanceur rapide. Vers la fin de la vidéo, on peut voir un autre homme aller vers lui et lui chuchoter quelque chose à l’oreille, ce qui l’a fait s’arrêter un instant mais il reprend bientôt sa performance unique.

Tout en partageant la vidéo, l’officier de l’IPS a écrit en hindi : « Training khatam hote hi dost ki baraat mein pahuncha jawaan (Dès que sa formation fut terminée, ce soldat atterrit au mariage de son ami). » Jusqu’à présent, la vidéo hilarante a recueilli plus de 18,9 000 likes et a été visionnée plus de 371 000 fois. La vidéo virale n’a pas tardé à susciter les réactions des internautes. Un utilisateur a écrit: « Il semble qu’il soit toujours en formation ». Un autre utilisateur a écrit sarcastiquement : « C’est ce qui se passe si votre boisson provient de CSD, vous ne pouvez pas retirer le défilé ou la perceuse de la bouteille, c’est quelqu’un d’Armored Core. »

C’est l’effet robotique de quelques méthodes d’entraînement exceptionnelles complétées par des boissons énergisantes pour l’occasion… – Anil P. Joseph (@Anil4Joseph) 21 avril 2022

Effets secondaires de la formation NCC 😆😆😆🤣🤣😂 — PARIKSHIT NARAYAN MANDALE (@ PARIKSHITNARAY1) 21 avril 2022

C’est ce qui se passe si votre boisson provient de CSD, vous ne pouvez pas retirer le défilé ou la perceuse de la bouteille, cela provient de quelqu’un d’Armored core. — Sanjeev (@HRGurugyan) 21 avril 2022

Il n’est pas confirmé si l’homme était sous l’influence de l’alcool qui aurait pu l’inciter à exécuter les pas de danse bizarres.

Que pensez-vous de cette vidéo hilarante ?

