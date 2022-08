La danse Bhangra de cette femme américaine est aussi bonne que possible

On ne peut nier le fait que Bhangra est contagieux. Son énergie et son charme sont difficiles à résister et personne n’y est à l’abri. La forme de danse folklorique euphorique a attiré l’attention d’une femme dans l’État américain de l’Alabama. Omala est une “danseuse de Bhangra autodidacte”, c’est ce que dit sa bio Instagram. Alors que l’Instagram d’Omala contient plusieurs vidéos de ses performances époustouflantes, elle a récemment publié un clip d’elle-même jouant sur le numéro à succès Sanu Ta Bulauno Vi Geya de Nimrat Khaira.

Eh bien, ce ne sont pas seulement ses pas de bhangra parfaitement rythmés, qui ont gravé sa présence dans le cœur de chacun, mais aussi ses expressions précises. C’est vraiment ahurissant de voir que bien que le pendjabi ne soit pas sa langue maternelle, Omala connaît l’intégralité des paroles de chaque chanson qu’elle interprète.

Pour donner aux téléspectateurs une sensation traditionnelle appropriée, elle portait un costume de salwar avec dupatta.

Voici quelques autres vidéos d’Omala :

La section des commentaires était inondée d’amour pour Omala. Plusieurs Indiens, en particulier des Punjabis, ont consulté la section des commentaires et ont loué son dévouement à l’apprentissage d’une nouvelle langue, tandis que beaucoup ont déclaré que sa synchronisation labiale était bien meilleure que la leur.

Un utilisateur a écrit: “Le timing de synchronisation des lèvres Omg est tellement meilleur que moi.” Un autre a déclaré: «Incroyable, c’est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui. Beaucoup d’amour du Pendjab.

Un troisième utilisateur a écrit: “Bon sang, oui, vous aviez le style et l’attitude et les étapes parfaitement exécutées vers le Bhangra traditionnel ! Whoot whoot.

Beaucoup ont dit qu’elle danse mieux que même certains Punjabis.

