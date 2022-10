La dangereuse cascade de vélo d’un homme au sommet d’un poteau en bois laisse Internet indifférent

Nous avons tous vu des motards effectuer des cascades dangereuses dans les rues. Alors que certains nous dépassent à plein régime, d’autres effectuent des wheelies, des burnouts et des glissades. Bien qu’elles émerveillent nos yeux, ces cascades défiant la mort peuvent entraîner de nombreux accidents. Nous rencontrons également de tels cascadeurs à vélo sur les réseaux sociaux, ce qui nous amène à nous demander : comment font-ils ?

Une vidéo similaire d’un motard réalisant un exploit risqué avec son vélo est apparue sur Internet et est devenue virale en un rien de temps. La vidéo incroyable a été téléchargée sur Twitter par un compte nommé People Are Awesome. Le tweet ne contenait aucune légende.

pic.twitter.com/vUZwiJ6GoM — Les gens sont géniaux (@Osmpeoples) 15 octobre 2022

La séquence visuelle de 33 secondes s’ouvre sur un motard qui regarde un poteau en bois devant lui. Il raffermit sa prise sur les poignées du vélo, ajustant son corps sur le vélo, semblant se préparer à la cascade apparemment impossible. Une foule immense peut également être vue autour du cascadeur, l’acclamant et le criant.

Prenant son objectif, l’homme lance son vélo en avant vers le poteau et d’un coup glisse sur la structure en bois. Cependant, le cadre entre les roues du véhicule se coince au milieu. Le voyant, un autre homme se précipite pour aider le cascadeur, debout par terre derrière lui, au cas où ce dernier tomberait du poteau.

Après avoir lutté avec son vélo pendant un certain temps, le motard parvient enfin à diriger sa roue arrière au sommet du poteau en bois, en s’équilibrant sur le pilier. La quantité d’énergie nécessaire pour remonter le vélo a fait trembler l’homme, comme le montre la vidéo.

Le clip désormais viral n’a pas échappé aux internautes, qui n’ont ménagé aucun effort pour montrer leur mécontentement face à l’exploit potentiellement mortel du motard. Alors qu’un utilisateur a commenté: “N’aurait-il pas été plus facile de le contourner?”, Un autre a écrit: “Non. Ils sont stupides et font des idioties insensées.

N’aurait-il pas été plus simple de le contourner ? – Mitzy (@MitzLeeds13) 16 octobre 2022

Non. Ils sont stupides et font des bêtises insensées. – Moi et E (@ MeE33627238) 17 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 44,2k vues et recueilli plus de 1k likes et compte sur le site de micro-blogging. Aimez-vous aussi les cascades à vélo ou non?

