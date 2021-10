La dame gagnante de la loterie nationale vit toujours dans la maison du conseil, fait des courses à Primark et conduit une Kia après un jackpot de 1,8 million de livres sterling

Une dame gagnante de la loterie NATIONALE vit toujours dans sa maison du conseil, fait ses courses à Primark et conduit une Kia malgré le fait d’avoir empoché 1,8 million de livres sterling.

Trish Emson, 51 ans, a expliqué que l’argent ou son statut de millionnaire ne l’avaient pas changé, ni celle de son partenaire Graham Norton, également 51 ans, qui travaille toujours comme décorateur.

Trish et Graham vivent toujours dans leur maison du conseil et ont conservé leur emploi malgré leur grande victoire Crédit : Mirrorpix

La famille a passé des vacances modestes avec son jackpot Crédit : Mirrorpix

Le couple terre-à-terre a même réussi à garder leur fils adolescent Benjamin, 17 ans, sous contrôle – et ne lui a même pas donné d’argent de poche.

La modeste maman, de Rotherham, dans le Yorkshire du Sud, a déclaré : « Être riche ne fait pas de vous une personne chic ou meilleure.

« Je n’aime pas me vanter d’argent et je ne peux pas être chic de toute façon.

« A me regarder, vous ne penseriez pas que j’étais millionnaire, mais si je dois m’habiller, je me sens faux, je préfère mon jean », a-t-elle déclaré. Le miroir.

L’homme de 51 ans a toujours un style de vie discret et s’est abstenu d’acheter des articles de fantaisie.

« Nous avons été prudents. Je n’achète pas de voitures flash, j’ai une Kia et je fais toujours des courses à Primark. La meilleure chose que nous ayons achetée était la caravane à Cleethorpes.

« C’est un gros problème ! En fait, j’en ai deux maintenant. J’en ai acheté un pour ma famille et mes amis, pour quand ils descendront », a ajouté Trish.

« Il y a eu aussi quelques belles vacances – à Benalmádena, Benidorm, Ibiza et j’ai emmené ma mère en croisière. »

Trish a jailli du moment où sa vie et celle de Graham ont changé à jamais en octobre 2003.

« Mon autre moitié a mis les chiffres à la télé », se souvient-elle. « J’ai dit : ‘J’ai ça’, ‘J’ai ça’, j’ai ça !

« Je suis allé au magasin et j’ai passé mon billet et il a dit : ‘Je ne peux pas te donner ça. Tu as le jackpot, espèce de connard’. »

Alors qu’elle attendait ses gains après avoir appelé Camelot, elle a caché le billet gagnant – mais craignait qu’il ne s’enflamme.

« J’ai mis le ticket dans le tiroir du bas, mais nous étions inquiets car ma belle-mère, qui vivait avec nous, avait brûlé la cuisine la semaine précédente », a-t-elle déclaré.

« Nous avions mis de la viande et lui avions demandé d’allumer le four à une certaine heure, mais elle a mis le grill à la place. Nous avons fait sortir les pompiers.

« Tous les murs étaient noirs mais le joint était bien cuit. Le ticket était dans le tiroir et nous avions des images de celui-ci en train de prendre feu. »

NAISSANCE DU FILS « MIEUX QUE GAGNER AU LOTO »

Bien qu’elle ait remporté le jackpot de 1 747 728 £, Trish a raconté comment la « meilleure chose de sa vie » s’était en réalité produite deux semaines APRÈS avoir gagné l’argent.

Elle et Graham essayaient d’avoir un bébé depuis cinq ans et demi et avaient prévu de commencer un traitement de FIV.

« J’aurais rendu tout l’argent juste pour tomber enceinte », a déclaré Trish.

« Tout ce que je voulais, c’était avoir des enfants. J’avais prévu de faire une FIV, alors j’étais aux anges quand je suis tombée enceinte.

« Je crois vraiment que c’est grâce à ma victoire à la loterie que je suis tombée enceinte.

« J’avais l’esprit sur autre chose et c’est juste arrivé.

« C’était un meilleur sentiment que de gagner à la loterie et la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. »

Mais bien qu’elle aime gâter ses proches – avec modération – elle est déterminée à garder son fils humble malgré le solde bancaire de ses parents.

STYLE DE VIE SIMPLEMENT

« Il n’a même pas d’argent de poche », a expliqué Trish.

« Mais il met des choses dans mon panier Amazon, même si s’il est effronté et qu’il y a quelque chose pour 100 £, je dis: » Je ne pense pas! «

« Il est allé dans une école normale, je ne l’ai pas envoyé dans une école privée parce que parfois ils peuvent être un peu coincés et nous voulions le garder avec ses amis. »

Le jeune fréquente maintenant la sixième année de son école locale avec ses copains d’école, tandis que Trish continue son rôle de servante dans son école primaire locale.

« Je m’ennuierais aux larmes sans ça et j’aime les enfants, ils me réconfortent tous les jours », a poursuivi l’homme de 51 ans.

« Les enfants m’ont dit qu’ils m’avaient googlé parce qu’ils pensaient que je leur racontais des mensonges sur le fait de gagner à la loterie. »

La dame de 51 ans dit que la naissance de son fils Benjamin était « mieux que de gagner au loto » Crédit : Mirrorpix

Elle a gardé son jeune de 17 ans humble et ne lui donne même pas d’argent de poche Crédit : Mirrorpix