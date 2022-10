La “Dame des dunes” identifiée près de 50 ans après son meurtre

PROVINCETOWN, Massachusetts –

Les autorités ont utilisé la généalogie d’enquête pour identifier une femme dont le corps mutilé a été retrouvé sur le Cape Cod National Seashore il y a près de 50 ans, résolvant le mystère de la “Dame des Dunes” qui avait déconcerté les autorités pendant des décennies.

La femme a été identifiée comme étant Ruth Marie Terry du Tennessee, qui avait 37 ans lorsqu’elle a été tuée, ont annoncé lundi des responsables. La nouvelle a été annoncée à sa famille lundi matin, selon Joseph Bonavolonta, agent spécial en charge de la division Boston du FBI.

Les autorités espèrent que l’identité de la femme pourra aider à démêler l’un des meurtres non résolus les plus célèbres du Massachusetts.

Son corps a été retrouvé dans les dunes de Provincetown en juillet 1974. Elle était nue sur une couverture de plage avec les mains coupées – elle n’a donc pas pu être identifiée par ses empreintes digitales, selon les responsables. Son crâne a été écrasé et elle a failli être décapitée. La cause du décès a été déterminée comme étant un coup à la tête et les autorités pensent qu’elle a été tuée plusieurs semaines avant que son corps ne soit retrouvé.

“Il s’agit sans aucun doute d’une rupture majeure dans l’enquête qui, espérons-le, nous rapprochera tous de l’identification du tueur”, a déclaré Bonavolonta.

Les autorités l’ont identifiée grâce à la généalogie d’investigation, l’utilisation de l’analyse ADN en combinaison avec la recherche généalogique traditionnelle et les archives historiques, a déclaré Bonavolonta. Les responsables ont publié peu de détails sur Terry, sauf pour dire qu’elle était une fille, une sœur, une tante, une épouse et une mère et qu’elle avait des liens avec la Californie, le Massachusetts et le Michigan.

“Maintenant que nous avons atteint ce point crucial, les enquêteurs et les analystes vont porter leur attention sur la conduite d’étapes d’enquête logiques qui incluent en savoir plus sur elle et travailler pour identifier qui est responsable de son meurtre”, a déclaré Bonavolonta.

Elle était la plus ancienne victime d’homicide non identifiée du Massachusetts. Pendant des décennies, les autorités ont tenté de l’identifier, elle et son assassin, en exhumant ses restes, en effectuant une reconstruction faciale sur modèle d’argile et en publiant des dessins de régression d’âge de son visage. Les enquêteurs avaient longtemps dit qu’elle avait de longs cheveux roux ou auburn et qu’ils pensaient qu’elle avait entre 20 et 40 ans.

Le FBI a publié un dépliant avec des photos de Terry et demande à toute personne ayant des informations sur l’affaire de contacter les autorités.