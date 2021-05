La dame de Hardik Pandya, Natasa Stankovic, bat la chaleur de l’été dans une piscine, un couple publie des photos adorables avec bébé Agastya! | Actualités Buzz

New Delhi: le joueur de cricket indien Hardik Pandya et la superbe dame Natasa Stankovic sont l’un des couples les plus chauds du moment. Les deux sont des instagrammeurs avides et les fans adorent ça! Battant la chaleur de l’été dans son propre style, Natasa s’est plongée dans la piscine avec le petit garçon Agastya et a partagé la photo en ligne.

Natasa Stankovic a laissé tomber une photo de piscine avec bébé Agastya tandis que papa Hardik Pandya a également partagé une photo adorable avec le tout-petit. Jetez un œil ici:

Pour tous ceux qui ne savent pas, Hardik a proposé à Natasa sur un yacht à Dubaï et lui a donné une bague en janvier de l’année dernière. Le couple a accueilli leur bouquet de joie à la maison le 30 juillet 2020, en nommant leur petit garçon Agastya.

Natasa est une mannequin serbe, qui a fait ses débuts à Bollywood avec «Satyagraha» de Prakash Jha. Elle a participé à l’émission de téléréalité « Bigg Boss 8 » en 2014-15. Elle a figuré dans plusieurs chansons à succès de Bollywood comme «Mehbooba» de «Fukrey Returns», «Zindagi Meri Dance Dance» de «Daddy» entre autres. Elle a également fait quelques numéros de danse dans des films tamouls et kannada.

Elle a été vue pour la dernière fois dans l’émission de télé-réalité de danse « Nach Baliye 9 » en tant que concurrent avec la renommée de Bigg Boss 14 Aly Goni.

Les publications amusantes de Natasa et Hardik sur les réseaux sociaux ont récemment amélioré leur jeu Insta!