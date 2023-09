La D1 Ouest bouleversée | Actualités, Sports, Emplois

FALCONER – Chaque fois que l’équipe de football féminine Falconer/Cassadaga Valley marquait, Allegany-Limestone semblait avoir une réponse.

Ainsi, lorsque les Golden Cougars ont marqué leur dernier but, ils se sont assurés de disposer du moins de temps possible pour obtenir une réponse des Gators.

Avec un peu moins d’une minute à jouer dans un match 2-2, Andrea Johnson de Falconer/Cassadaga Valley a placé le ballon pour un corner sur le côté droit du terrain. Johnson a envoyé un centre bas qui a été perdu dans la foule des joueurs, mais Bailey Olson n’a eu aucun problème à trouver le ballon alors qu’elle marquait son deuxième but du match pour donner aux Golden Cougars une avance de 3-2 à 46 secondes de la fin.

Les 46 secondes restantes se sont avérées trop peu de temps pour l’équipe classée deuxième de la classe B selon la New York State Sportswriters Association, et le numéro 20 Falconer/Cassadaga Valley a assuré la victoire 3-2 de la Chautauqua-Cattaraugus Athletic Association Division 1 West à Bill. Terrain de course.

« Super jeu de va-et-vient, ça aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre, honnêtement », » a déclaré l’entraîneur-chef de Falconer/Cassadaga Valley, Brett Johnson. « Allegany-Limestone est une grande équipe, mais nous parlons tous les jours de jouer 80 minutes, car parfois nous allons à plat. Nous sommes sortis et avons joué 80 minutes ; ils méritaient vraiment cette victoire.

Tout comme lorsque les deux équipes se sont rencontrées le 8 septembre, Falconer/Cassadaga Valley (7-2-1, 4-2-1) ont été la première équipe à trouver le fond des filets. Les Golden Cougars ont profité de leur premier coup franc lorsque Julianna Roth a lancé une passe parfaite de 30 mètres pour qu’Olson coure et termine avec une tête à la 23e minute.

« Nous avons beaucoup de chance, nous avons trois joueurs très talentueux au milieu et Jules en fait partie. » Johnson a dit à propos de Roth. « Chaque fois que nous obtenons un coup franc comme celui-là, elle le prend – elle le met directement sur l’argent. Juste sa vision, elle est très intelligente et elle est prête à passer le ballon et à faire les choses qui doivent être faites pour gagner les matchs.

Puis, fidèle au scénario, Allegany-Limestone (7-2-1, 4-1-1) a répondu comme la dernière fois lorsque Mia Giannicchi a envoyé un tir parfait dans la lucarne à la 29e minute. Cependant, contrairement à la dernière fois, Falconer/Cassadaga Valley n’ont pas laissé le match s’échapper après le premier but d’Allegany-Limestone et le match s’est déroulé à égalité 1-1 à la mi-temps.

Les Golden Cougars se sont montrés agressifs en seconde période et cette pression a conduit à une erreur d’Allegany-Limestone qui a cédé la place au deuxième but. À la 45e minute seulement, Brynn Helms a été récompensée pour ses efforts pour appuyer sur le but alors qu’elle a profité d’un problème de communication entre le défenseur d’Allegany-Limestone et le gardien de but et a réussi à récupérer un ballon lâche, qu’elle a réussi à dépasser pour prendre l’avantage 2-1.

« Nous sommes juste sortis chauds » Johnson a parlé de son équipe. « Nous avons mis un peu de pression au début et je pense que c’est finalement ce qui a fait la différence dans le match. Nous avons simplement respecté notre plan de match et avons très bien joué.

Chaque but de Falconer/Cassadaga Valley a été marqué dans les zones dures à moins de 5 pieds du gardien de but et Olson a le plus profité en marquant deux fois à proximité.

« Une autre chose dont nous parlons toute la saison, c’est de gagner les 50/50 », » a déclaré Johnson. « Si vous parvenez simplement à gagner une possession supplémentaire, cela fera la différence dans le match. Aujourd’hui, c’est cela qui a fait la différence. Nous prêchons simplement le travail acharné et pour gagner les 50/50, nous avons quelques joueurs qui ont le don de gagner le ballon dans n’importe quelle situation dans laquelle ils se trouvent.

Puis, tout comme le premier but, Allegany-Limestone a eu besoin d’un peu de temps, mais il a réussi à obtenir une réponse sur un autre tir spectaculaire. Abby Peck a trouvé de la place pour courir sur l’aile gauche et bien qu’elle ait été travaillée vers l’extérieur par la défense de Falconer/Cassadaga Valley, elle a décoché un tir parfait du pied gauche dans le coin supérieur droit sur un plongeur Ellyson Baglia pour égaliser le match à 2. -2.

Alors que Falconer/Cassadaga Valley ont travaillé dur pour marquer leurs buts dans les zones difficiles autour du devant du filet, Allegany-Limestone a dû réaliser des tirs parfaits devant Baglia en raison du solide jeu défensif joué par les Golden Cougars.

Il semblait que le match était destiné à une prolongation, mais les Golden Cougars ont remporté un corner tardif. Olson a terminé le deuxième but sur coup franc, ne laissant presque pas le temps de répondre aux Gators.



