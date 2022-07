La cycliste canadienne championne olympique Kelsey Mitchell s’est « enflammée » pour ses débuts aux Jeux du Commonwealth

La championne olympique canadienne Kelsey Mitchell en veut plus.

La cycliste sur piste de Sherwood Park, en Alberta, a remporté la médaille d’or à ses débuts olympiques l’été dernier à Tokyo, et elle fait ses débuts aux Jeux du Commonwealth vendredi alors qu’elle était la tête d’affiche d’une équipe cycliste canadienne de 18 membres prête à remporter le succès en Angleterre.

Pour Mitchell, concourir aux Jeux du Commonwealth est à la fois un moment où la boucle est bouclée et une autre étape importante de son ascension fulgurante qui a commencé il y a à peine quatre ans.

“Je suis vraiment excité. J’ai commencé le cyclisme sur piste lorsque les Jeux du Commonwealth en 2018 se déroulaient. Je me souviens de l’avoir regardé et d’avoir dit:” Ce serait tellement cool d’aller représenter le Canada. Et maintenant, je peux le faire”, a déclaré Mitchell à CBC Sports.

L’ascension rapide de Mitchell au sommet a culminé avec l’or olympique – quelque chose que la plupart des athlètes passent toute leur carrière à essayer d’accomplir. Bien qu’elle ait déjà accompli tant de choses si rapidement, elle dit que sa motivation est toujours aussi forte alors qu’elle tourne la page vers un nouveau chapitre de sa carrière.

“La faim est toujours là. Je veux m’améliorer chaque jour et je veux maintenant rester au top”, a déclaré Mitchell. “J’ai déjà été battu, donc c’est le jeu de n’importe qui. N’importe qui peut être champion et champion olympique, mais il faut continuer, il faut continuer à pousser. Je ne compte pas m’arrêter de sitôt”

REGARDER l Mitchell décroche la médaille d’argent en sprint à la Coupe des Nations sur Piste UCI :

La cycliste canadienne Kelsey Mitchell remporte l’argent au sprint à domicile La championne olympique Kelsey Mitchell de Sherwood Park, en Alberta. tombe face à la championne du monde Emma Hinze, d’Allemagne, dans la finale pour la médaille d’or du sprint féminin à la Coupe des nations sur piste Tissot UCI à Milton, en Ontario.

Mitchell est l’un des huit cyclistes olympiens représentant le Canada en Angleterre. Alors que les Jeux se déroulent à Birmingham, les épreuves de cyclisme sur piste se déroulent au Lee Valley VeloPark à Londres – un lieu où Mitchell a remporté l’argent en décembre dernier lors de la dernière épreuve de la Ligue des champions de cyclisme sur piste UCI de la saison.

« L’atmosphère est tout simplement incroyable, et donc d’y retourner et d’avoir le soutien de Cyclisme Canada et d’Équipe Canada, pour pouvoir participer aux Jeux du Commonwealth, je suis motivé et prêt à y aller », a déclaré Mitchell.

Alors que Mitchell a déclaré que sa première expérience olympique était mémorable au-delà des mots, les Jeux du Commonwealth ajoutent un nouvel élément, car c’était sa première compétition sur une grande scène internationale devant une foule pleine.

“Je suis ravi d’aller faire des Jeux avec toute la foule, ça fait un moment. Tokyo a été une expérience incroyable, mais je pense que le fait d’avoir les tribunes pleines sera autre chose. Et je sais que Londres a beaucoup de fans de cyclisme, donc je pense que ce sera un événement tout simplement incroyable”, a déclaré Mitchell.

Nouvelle vague de talents

Parallèlement à l’ascension de Mitchell, l’équipe cycliste a connu de nombreux autres changements majeurs depuis les Jeux du Commonwealth de 2018 sur la Gold Coast en Australie.

Lauriane Genest et Ariane Bonhomme sont les seules cyclistes sur piste canadiennes de retour de l’édition 2018, tandis que les autres olympiens Michael Foley et Derek Gee sont les seuls cyclistes sur route de retour.

“Il y a quatre ans, aux Gold Coast Games, Lauriane Genest était une nouvelle venue surprise qui a terminé quatrième du tournoi de sprint; Kelsey Mitchell ne faisait même pas partie de notre équipe. Maintenant, ce sont à la fois des médaillées olympiques et des coureuses à surveiller”, a déclaré Cycling Le directeur de haut niveau canadien Kris Westwood.

Les épreuves cyclistes des Jeux du Commonwealth commencent sur la piste de Londres, avec 16 médailles d’or à gagner dans huit épreuves féminines et huit épreuves masculines.

Mitchell dirige une solide équipe canadienne de sprint qui comprend Genest, qui a remporté le bronze au keirin à Tokyo, et la passionnante nouvelle venue Sarah Orban.

REGARDER l Mitchell, Genest et Orban remportent le bronze en sprint par équipe à la Coupe des Nations sur piste UCI:

Le Canada décroche le bronze en poursuite par équipe féminine à domicile Les Canadiennes Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban ont battu la Grande-Bretagne dans la course pour la médaille de bronze du sprint par équipe féminin à la Coupe des Nations sur piste Tissot UCI à Milton, Ont.

L’olympien Nick Wammes concourra du côté masculin avec Tyler Rorke et Ryan Dodyk — tous faisant leurs débuts aux Jeux du Commonwealth.

Mitchell est enthousiasmée par la nouvelle vague de talents canadiens en cyclisme sur piste et elle espère que l’élan créé pourra aider le sport à continuer de croître pour les années à venir.

“C’est très excitant de voir ces jeunes gars se débrouiller et apporter l’intensité et l’excitation nécessaires pour être à leurs premiers matchs et représenter le Canada”, a déclaré Mitchell. C’est incroyable de voir ce sport continuer à se développer, et c’est en quelque sorte le but de tout cela.

“J’espère que les Jeux olympiques ont aidé à faire connaître ce sport et que les gens sont excités à ce sujet et que plus de gens veulent le faire. Alors j’espère que l’excitation se poursuivra dans les Jeux du Commonwealth.”

Mitchell, Genest et Orban participent aux épreuves de sprint, de sprint par équipe, de keirin et de contre-la-montre à Londres, plaçant le Canada dans une position solide pour monter sur le podium.

La championne canadienne élite féminine sur route Maggie Coles-Lyster fait ses débuts aux Jeux du Commonwealth sur piste et sur route.

Deux fois médaillée des Jeux panaméricains, Coles-Lyster dirigera les Canadiennes dans les épreuves d’endurance sur piste — la poursuite par équipe, la course aux points, la course scratch et la poursuite individuelle. Elle sera rejointe par Bonhomme, Ngaire Barraclough et Devaney Collier.

REGARDER l Coles-Lyster remporte la course scratch en UCI Track Champions League:

La Canadienne Maggie Coles-Lyster remporte le scratch féminin à Majorque Coles-Lyster a remporté la toute première course de l’UCI Track Champions League.

Foley et Gee ouvriront la voie pour le Canada en endurance masculine sur piste aux côtés des nouveaux venus Mathias Guillemette et Riley Pickrell. Foley et Gee ont aidé le Canada à remporter la médaille de bronze en poursuite par équipe aux Jeux du Commonwealth de 2018 et ont terminé cinquièmes dans la même épreuve à Tokyo.

Les épreuves sur route commencent le 3 août après la fin de la compétition sur la piste, avec quatre médailles d’or en jeu dans les épreuves de course sur route et de contre-la-montre hommes et femmes.

Coles-Lyster augmentera les chances de podium du Canada dans la course sur route féminine au sein d’un groupe talentueux qui comprend les olympiennes Alison Jackson, Leah Kirchmann et Bonhomme, ainsi que la championne canadienne U23 féminine Simone Boilard.

“Notre équipe met en valeur à la fois les progrès réalisés par nos athlètes sur la scène mondiale et le passage du flambeau à une nouvelle génération de cyclistes canadiens”, a déclaré Westwood.

Mitchell est rapidement devenue le visage de l’équipe cycliste canadienne, et son ascension rapide au sommet a été pour le moins un tourbillon. Ancien joueur de soccer universitaire de l’Université de l’Alberta, Mitchell a fait la transition vers le cyclisme sur piste en 2017 après avoir été découvert lors d’un événement Terrain d’entraînement RBC – un programme conçu pour découvrir de jeunes athlètes canadiens ayant un potentiel olympique.

Mitchell a participé à sa première course de cyclisme sur piste en février 2018, et elle a remporté trois médailles aux Championnats canadiens plus tard cette année-là, dont le titre national de sprint féminin. Les médailles ont continué à affluer en 2019 avec l’or en sprint et l’argent en sprint par équipe aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima, au Pérou.

Mentalité de champion

Et maintenant, quatre ans seulement après sa première course, Mitchell accepte la pression qui accompagne le fait d’être championne olympique.

“Il y a certainement de la pression pour que Paris soit le champion olympique en titre, mais n’importe qui peut battre n’importe qui et ça a toujours été ma mentalité. Que j’aie une cible sur le dos ou non, je l’avais déjà dans ma tête, cette pression était déjà là “, a déclaré Mitchell.

“Je suis heureux d’avoir la pression interne qui correspond à l’externe. Je ferai de mon mieux ce jour-là, et si c’est une autre médaille d’or, alors incroyable. Et sinon, je serai content de ce que j’accomplis.”

Mitchell a encore beaucoup d’autres étapes et défis qu’elle attend avec impatience avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, y compris les Championnats du Monde Piste UCI prévus en octobre en France.

“Je n’ai jamais remporté de titre de champion du monde. Je n’ai jamais participé aux Jeux du Commonwealth et n’y ai remporté aucune médaille, alors j’espère que c’est le prochain sur la liste. Il y a juste beaucoup de choses que je veux encore accomplir en tant qu’athlète”, a déclaré Mitchell. a dit.

Inspirer les futurs cyclistes

Mais représenter le Canada, c’est bien plus que remporter des médailles pour Mitchell, car elle veut aussi être un modèle pour la prochaine génération tout en aidant le sport à atteindre de nouveaux sommets.

“J’espère vraiment que mon histoire et mon succès avec ce sport contribueront à le faire grandir et à le rendre plus populaire”, a déclaré Mitchell.

“Je sais que je peux redonner à la communauté et essayer d’utiliser mon nom ou utiliser cette médaille pour essayer de motiver les enfants ou les adultes à monter sur le vélo ou à être actifs et à continuer à vivre leur meilleure vie.”

Les médailles de Mitchell et Genest à Tokyo ont été les premières médailles olympiques en cyclisme sur piste remportées par des Canadiennes en 17 ans, donnant aux jeunes filles de tout le pays une image d’inspiration sur la plus grande scène.

“Je suis honorée de pouvoir montrer aux femmes et aux jeunes filles que c’est un sport incroyable et que vous pouvez vous amuser à le faire”, a déclaré Mitchell.

Mitchell a déclaré que les quatre dernières années se sont écoulées. Mais même si les choses évoluent si rapidement, en particulier dans une période quadriennale raccourcie, elle a dit qu’elle ne voulait pas qu’il en soit autrement.

“Paris 2024 approche à grands pas ; nous devons commencer à marquer des points et à nous qualifier dès cette année. Ça ne s’arrête pas et c’est ce que j’aime. Je ne veux pas m’arrêter, et j’aime faire ça chaque Je vis ma meilleure vie, c’est génial”, a déclaré Mitchell en riant.

Vous pouvez diffuser toute l’action des Jeux du Commonwealth sur CBCsports.ca, Gemme de Radio-Canada et l’application CBC Sports pour iOS et Android dispositifs.