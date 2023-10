La cybersécurité est un sport d’équipe ; connaître votre position et les jeux défensifs

La cybersécurité est un sport d’équipe.

Tamela Dukes, experte en cybersécurité de la National Security Agency, a souligné ce point lors de son discours d’ouverture à la conférence sur la cybersécurité de l’université, le 5 octobre, au Joe Crowley Student Union.

Une menace de cybersécurité se produit toutes les 39 secondes, a déclaré Dukes, qui travaille pour la direction de la cybersécurité de la NSA, à une foule composée d’environ 200 membres de l’industrie, du monde universitaire et du gouvernement. Tout le monde, a déclaré Dukes, fait partie de l’équipe de cybersécurité et doit connaître ses positions ainsi que les jeux offensifs et défensifs.

« Le général (directeur) de la NSA, Paul Nakasone, affirme que la cybersécurité est la sécurité nationale », a déclaré Dukes. « La direction de la cybersécurité de la NSA utilise l’analogie avec les équipes sportives pour souligner l’importance de la collaboration pour vaincre les adversaires. »

Shamik Sengupta, directeur exécutif du Centre de cybersécurité, Brian Sandoval, président de l’université, et Erick Jones, doyen du Collège d’ingénierie, lors de la conférence sur la cybersécurité 2023 de l’université.



L’événement, organisé par le Centre de cybersécurité de l’université et son directeur, le professeur d’informatique et d’ingénierie Shamik Sengupta, est conçu pour rassembler l’industrie, le gouvernement et le monde universitaire pour s’attaquer aux problèmes de cybersécurité. La conférence en est à sa quatrième année et comprenait une vitrine de l’industrie avec des partenaires du Centre de cybersécurité tels que la Garde nationale aérienne du Nevada et inLumon, une entreprise technologique basée à Reno. Des affiches du projet de cybersécurité des étudiants ont été exposées et un concours de cybersécurité Capturez le drapeau conçu par les étudiants Ignacio Astaburuaga et Lloyd Gonzales s’est déroulé tout au long de la journée.

Le président de l’université, Brian Sandoval, a prononcé le discours de bienvenue, reconnaissant l’importance de la cybersécurité dans la vie moderne et envisageant le thème de la conférence : les limites de la cybersécurité, de l’apprentissage automatique au quantum.

« Ce thème est d’actualité, avant-gardiste et pertinent pour notre avenir », a déclaré Sandoval, ajoutant que la cybersécurité a des implications pour le développement économique du Nevada.

Sandoval a été présenté par le doyen de l’ingénierie, Erick Jones, qui a souligné que les technologies de l’information et de la communication cyberprotégées constituent l’un des piliers de recherche du College of Engineering.

« Nous sommes très heureux d’avoir cette conférence, de mettre à profit ce que nous faisons en laboratoire et de rendre ce pays plus sûr », a déclaré Jones.

Connaissez votre position, stratégies défensives

Dans son discours d’ouverture, Dukes a présenté les meilleures pratiques permettant aux entreprises et aux organisations de protéger les informations. Elle a également partagé les récents efforts de la NSA pour sécuriser les informations au niveau national.

La formation annuelle des employés en matière de sécurité, la mise en œuvre de mises à jour et de correctifs logiciels et l’utilisation de systèmes de sécurité gratuits et open source font partie des efforts de base en matière de cybersécurité que les organisations peuvent entreprendre, a déclaré Dukes. Il est important de signaler les incidents de cybersécurité à des agences telles que la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), qui fait partie du département américain de la Sécurité intérieure. La NSA collabore avec la CISA et d’autres agences fédérales pour mener des opérations offensives – pour poursuivre l’analogie sportive – en étudiant ces violations et en fournissant des informations, des outils et une infrastructure pour répondre aux dernières menaces. Le 4 octobre, la NSA et la CISA ont publié un rapport sur défis liés à l’identification multifactorielle et à l’authentification unique. La semaine dernière, la NSA a annoncé la création d’un nouveau centre de sécurité IA superviser le développement et l’intégration des capacités d’intelligence artificielle au sein des systèmes de sécurité nationale américains.

Le jeu de la cybersécurité est en cours et évoluera à mesure que la technologie progressera.

Dukes a rappelé son enfance en regardant le dessin animé des années 1960 « The Jetsons », sur une famille de l’ère spatiale.

« Quand j’étais enfant, je regardais ça, j’étais étonné par leur technologie », a déclaré Dukes, se rappelant comment les personnages de dessins animés pouvaient communiquer entre eux via des appareils portables. « Soixante ans plus tard, nous avons beaucoup de choses qui figuraient dans cette émission. »

La technologie a progressé, améliorant et enrichissant nos vies, mais nous rendant également vulnérables aux mauvais acteurs. Et c’est là, selon Dukes, le paradoxe de la cybersécurité.

« Nous serons toujours confrontés à des cyberdéfis », a-t-elle déclaré. « Mais nous pouvons faire davantage en travaillant ensemble en faisant de la cybersécurité un sport d’équipe. »