La cyberintimidatrice anonyme d’une adolescente américaine s’avère être sa mère

Alors que l’ère d’Internet et des médias sociaux a révolutionné à la fois notre façon de travailler ou de nous divertir et nous a rendu la vie beaucoup plus facile, il y a aussi un côté sombre. La cyberintimidation, la cyberfraude et le harcèlement en ligne s’accompagnent de tous les avantages d’Internet et des médias sociaux. La cyberintimidation peut transformer la vie d’une personne en enfer et la pousser à la dépression.

Croyez-le ou non, une adolescente du Michigan, aux États-Unis, et son petit ami ont été harcelés en ligne par sa mère pendant plus d’un an. Kendra Gail Licari, 42 ans, aurait envoyé à sa fille et à son petit ami des centaines de textes et de messages sur les réseaux sociaux désobligeants et abusifs en utilisant des réseaux privés virtuels pour masquer sa position.

Cette affaire a été portée devant la police en décembre 2021 et c’est Kendra elle-même qui a déposé une plainte après que sa fille lui ait parlé de cyberintimidation, une décision qui, selon elle, ne susciterait pas de suspicion sur elle-même. Cependant, au cours de l’enquête, Kendra a été exposée. Kendra aurait même tenté de piéger un autre étudiant pour le crime alors que l’enquête était en cours, mais a finalement cédé et a avoué le crime.

Le procureur du comté d’Isabella, David Barberi, a qualifié l’affaire de version du “syndrome de Cyber ​​Munchausen”. “Dans un sens, cela semble être le type de comportement où vous faites en sorte que quelqu’un se sente mal ou ait besoin de vous dans sa vie à cause de ce comportement”, a-t-il déclaré au WKRC.

Cependant, Kendra elle-même n’a pas encore trouvé d’explication à ses actions bizarres. Kendra avait également été entraîneure de basket-ball à l’école de sa fille. Elle risque jusqu’à 10 ans de prison pour les accusations de crimes informatiques et cinq ans pour harcèlement et obstruction.

