La cyberintimidation a des conséquences néfastes sur la santé mentale des jeunes, selon StatCan

Un nouveau rapport de StatCan indique qu’un adolescent sur quatre au Canada a été victime de cyberintimidation et que cela a des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

L’étude indique que les jeunes qui ont été victimisés en ligne courent un plus grand risque de dépression, d’anxiété, de symptômes de troubles de l’alimentation et de pensées suicidaires ou de tentatives de suicide.

Le rapport indique que les jeunes transgenres et non binaires, ainsi que les femmes attirées par d’autres femmes, courent un risque plus élevé d’être victimes en ligne.

Les adolescents souffrant de maladies chroniques telles que l’asthme, l’épilepsie ou les troubles d’apprentissage courent également un risque plus élevé de cyberintimidation, surtout s’ils vivent dans des ménages à faible revenu.

Le rapport est basé sur les données de plus de 13 000 adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Les données ont été recueillies en 2019 et n’ont pas pris en compte les adolescents des Premières Nations vivant dans les réserves, ni les jeunes vivant dans des foyers d’accueil ou des institutions.



(La Presse Canadienne)