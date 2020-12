Le déploiement en Estonie a permis au Cyber ​​Command américain, qui dirige les opérations offensives et défensives de l’armée en ligne, d’observer largement les techniques russes en Estonie et de les comparer avec les tactiques de Moscou utilisées aux États-Unis, a déclaré Brig. Le général William J. Hartman, le commandant de la Cyber ​​National Mission Force.

L’Estonie possède l’une des défenses de réseau les plus sophistiquées d’Europe, offrant au personnel militaire américain la possibilité de travailler avec des experts ayant l’expérience de la découverte et de la défense contre les attaques russes. Les responsables américains ont également déployé de telles équipes lors des élections de mi-mandat en 2018, mais les déploiements précédents se sont déroulés dans des pays où les défenses numériques étaient relativement peu développées.

WASHINGTON – Les États-Unis ont déployé des agents en Estonie dans les semaines précédant les élections de novembre pour en savoir plus sur la défense contre les pirates informatiques russes dans le cadre d’un effort plus large de traque des cyberattaques étrangères, ont déclaré des responsables américains et estoniens.

Aucune puissance étrangère n’a été en mesure de perturber le vote américain, que ce soit en piratant les systèmes électoraux ou en répandant de grandes quantités de désinformation. Cela s’explique en partie par une aide fédérale accrue protégeant les réseaux des États et des gouvernements locaux, et en partie par des opérations de Cyber ​​Command plus agressives.

Les responsables estoniens estiment que leurs actions agressives ont contribué à dissuader les attaques russes, et le partenariat en expansion avec les États-Unis renforce également cette dissuasion.

Des responsables estoniens ont déclaré que les Russes utilisaient leur pays pour tester de nouvelles et différentes attaques, à la fois des opérations de piratage et des tentatives de diffusion de la désinformation.

Cela a changé ces dernières années. Alors que l’Estonie est devenue plus agressive dans le partage d’informations sur les tactiques russes, Moscou a déplacé son attention vers d’autres pays pour préserver l’efficacité de son arsenal d’exploits et de logiciels malveillants, ont déclaré des responsables estoniens.

«Si nous découvrons l’activité malveillante et que nous la partageons avec le monde, nos partenaires, alors l’attaque coûte plus cher», a déclaré Mihkel Tikk, chef adjoint des forces de défense estoniennes. Cyber ​​commande. «L’adversaire doit donc commencer à prendre des décisions et à faire des choix quant aux personnes qu’il attaque.»

Les responsables estoniens sont impatients de déployer davantage d’agents américains, ou même d’un détachement permanent du Cyber ​​Command américain, stationné dans le pays. La Russie vise depuis longtemps des cyberattaques contre l’Estonie et d’autres pays voisins.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils prévoyaient de poursuivre les déploiements à court terme d’équipes à travers le monde.

Les opérations sont importantes pour aider à contrôler l’escalade avec les adversaires, a déclaré Thomas C. Wingfield, sous-secrétaire adjoint à la défense pour la cyberpolitique. Lorsque les États-Unis pourront trouver des moyens de rendre les cyberattaques et les cyberopérations par des adversaires comme la Russie et la Chine moins efficaces et plus coûteuses, cela empêchera ces pays d’intensifier leurs attaques, a-t-il déclaré.

«L’inaction dans le cyberespace contribue à une escalade, plus qu’une action raisonnable dans le cyberespace», a déclaré M. Wingfield. «Des États comme la Russie et la Chine tirent des gains stratégiques importants de ce que nous considérons comme une cyberactivité agressive, irresponsable et déstabilisatrice, relativement bon marché et facile à perpétrer pour eux.»