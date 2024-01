La cybercriminalité est la « plus grande menace » pour les Jeux olympiques de Paris, selon un responsable d’Interpol

La cybercriminalité sera probablement la plus grande menace à la sécurité des Jeux olympiques de Paris qui auront lieu plus tard cette année, a déclaré vendredi un haut responsable de l’organisation internationale de police Interpol.

Interpol, basée à Lyon, qui facilite le partage de renseignements entre les forces de sécurité du monde entier, travaille en étroite collaboration avec les autorités françaises pour identifier les cyber-risques, le terrorisme et autres dangers criminels avant les événements du 26 juillet au 11 août.

“Je pense que la cybersécurité sera la plus grande menace durable ou constante”, a déclaré à l’AFP Stephen Kavanagh, directeur exécutif des services de police d’Interpol. “La cybercriminalité est omniprésente à tout moment, qu’il s’agisse de perturbations dans l’achat de billets, de systèmes à l’intérieur d’un événement ou de systèmes de transport.

“Il y a un nombre énorme de lieux (pour des attaques)”, a ajouté Kavanagh, un ancien officier de police britannique qui est candidat au poste de secrétaire général d’Interpol plus tard cette année.

La société de télécommunications japonaise NTT, qui a assuré la sécurité informatique des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, retardés par la pandémie, a signalé 450 millions de cyberattaques individuelles lors de la dernière édition des Jeux, soit deux fois plus que lors des Jeux olympiques de Londres de 2012.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Il s’agissait pour beaucoup d’attaques dites DDoS, qui paralysent les serveurs hébergeant un site Web, ainsi que de tentatives de piratage, d’usurpation d’e-mails, d’attaques de phishing ou de faux sites Web.

Les autorités américaines ont lancé un avertissement avant les Jeux de Tokyo, affirmant que les Jeux olympiques constituaient une cible croissante pour les cybergangs organisés et les pirates informatiques soutenus par l’État.

Un cybergroupe russe est soupçonné d’avoir diffusé le logiciel malveillant dit “Olympic Destroyer” peu avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018 en Corée du Sud, dont les athlètes russes ont été exclus.

Publicité – Faites défiler pour continuer



“Quand le monde s’adresse à un pays, le meilleur et le pire peuvent parfois surgir”, a déclaré Kavanagh, qui a placé l’adoption de la technologie et de l’innovation au cœur de son discours pour le poste le plus élevé d’Interpol.

Il s’est dit convaincu que la France pourrait réaliser ses projets extrêmement ambitieux pour la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris, qui verra les athlètes descendre la Seine devant une foule pouvant atteindre 600 000 personnes.

Les services de sécurité français travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues britanniques qui ont organisé la même année les Jeux olympiques de Londres en 2012 ainsi qu’un défilé de bateaux sur la Tamise pour la défunte reine Elizabeth II, a-t-il déclaré.

Publicité – Faites défiler pour continuer



On estime qu’un million de personnes ont bordé la Tamise à Londres pour assister à la flottille du jubilé de diamant de la reine en 2012, Kavanagh étant alors responsable des opérations antiterroristes pour la police de la capitale.

“Il y a un précédent ici. Bien sûr, les Français peuvent le faire (la cérémonie d’ouverture). Ils ont été étroitement impliqués dans les Jeux de 2012 avec nous et dans le concours fluvial de 2012. La compréhension et l’apprentissage entre nos deux pays sont remarquables”, il ajouta.

adp/gj