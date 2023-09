La cyberattaque et la panne de MGM Resorts se prolongent jusqu’au troisième jour

L’hôtel et casino Park MGM à Las Vegas, le 28 juillet 2023.

MGM Resorts a déposé une rapport Mercredi avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis alors que certains des systèmes critiques de l’entreprise restent fermés, trois jours après que l’entreprise a reconnu pour la première fois qu’un « problème de cybersécurité » l’avait incité à mettre ses réseaux hors ligne.

MGM a continué à décrire la situation comme un « problème de cybersécurité » dans son dossier déposé auprès de la SEC.

L’entreprise n’a pas encore remis en ligne ses systèmes de messagerie d’entreprise, de réservation de restaurants et de réservation d’hôtels. Les clés numériques des chambres restent hors ligne. Le site Web de MGM affichait initialement une liste de numéros de téléphone pour ses propriétés à travers les États-Unis, mais conseille désormais à ses clients d’y accéder. Nation vivante Ticketmaster ou AXS pour les billets d’événements.

L’agence de crédit Moody’s a averti mercredi que le cyberincident avait mis en évidence des « risques clés » au sein de MGM et pourrait avoir un impact négatif sur la notation de crédit de l’entreprise. Un porte-parole de MGM a refusé de commenter l’avertissement de Moody’s.

Le cours de l’action MGM a chuté de plus de 6 % depuis lundi, le jour où l’entreprise a reconnu pour la première fois les pannes, comparativement à un gain modeste au cours de l’exercice précédent. S&P500 durant la même période.

Le FBI a déclaré lundi à CNBC qu’il surveillait la situation « en cours ». Les nouvelles règles de cyber-divulgation de la SEC n’entreront en vigueur qu’à la fin de l’année, de sorte que MGM n’est pas encore obligée de fournir plus d’informations à la SEC qu’elle n’en a déjà.

Sur les réseaux sociaux, les clients ont exprimé leur frustration face à l’ampleur et à la durée de la panne, certains décrivant comment les cartes-clés des hôtels ne fonctionnent pas. D’autres ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de leurs données personnelles. En 2020, MGM a reconnu avoir perdu les informations personnelles de plus de 10 millions de clients lors d’un piratage. Les données ont refait surface sur un forum de hacking la même année.

MGM communique avec la presse via des adresses e-mail non professionnelles et disponibles dans le commerce. Hormis une brève mise à jour mardi confirmant que la société avait remis en ligne ses salles de jeux, MGM a fourni peu d’informations supplémentaires.

La SEC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.