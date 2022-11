La cyber-terrorisme du Hamas est un test pour d’autres acteurs non étatiques, selon un rapport

JERUSALEM, Israël – Le groupe terroriste palestinien soutenu par l’Iran, le Hamas, qui dirige de facto la bande de Gaza appauvrie, intensifie ses cyberactivités contre Israël. Et il est temps pour les nations occidentales, y compris les États-Unis, de prendre ces menaces plus au sérieux, selon un rapport publié récemment par le groupe de réflexion basé à Washington, l’Atlantic Council.

Selon le rapport rédigé par un collègue non résident Simon Handler, alors que les États-Unis concentrent massivement leurs préoccupations en matière de cybersécurité sur les «quatre grands» adversaires des États-nations – la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord – les acteurs non étatiques sont de plus en plus organisés et efficace dans la cyberguerre.

Le Hamas, une organisation terroriste désignée selon les États-Unis, est un exemple clair de ce dont ces groupes sont capables et, écrit Handler, “est un cyber-acteur émergent et capable”.

Handler souligne comment le Hamas, qui a mené de nombreuses guerres avec Israël et mené d’innombrables attaques terroristes contre ses civils, n’a pas nécessairement changé ses objectifs généraux – mettre fin à ce qu’il considère comme l’État illégitime d’Israël et établir un État palestinien islamique dans son lieu – mais a plutôt exploité des options terroristes avancées de haute technologie dans son combat.

« En d’autres termes, les cyberopérations offensives sont une nouvelle façon pour le Hamas de mieux faire les vieilles choses », note le rapport, exhortant « la communauté politique à réfléchir différemment à la façon dont elle aborde des groupes non étatiques similaires qui pourraient tirer parti du cyberdomaine dans le avenir.”

“Je pense que les États-Unis et tout le monde devraient s’inquiéter parce que les terroristes utilisent Internet”, a commenté le général de brigade (Rés.) Yossi Kupperwasser, chercheur principal au Forum de défense et de sécurité d’Israël, dans une interview avec Fox News Digital. “Ce que fait le Hamas contre Israël peut être fait par d’autres groupes terroristes et contre d’autres cibles.”

Le rapport note qu’« une solide présence en ligne est essentielle pour les organisations terroristes modernes. Elles s’appuient sur Internet pour recruter des membres, financer des opérations, endoctriner des publics cibles et attirer l’attention à l’échelle mondiale – toutes des fonctions clés pour maintenir la pertinence organisationnelle et pour survivre. “

Kupperwasser, ancien chef de la Division d’évaluation du renseignement militaire de l’armée israélienne, a déclaré que le domaine de la cyberguerre offrait aux groupes terroristes la possibilité de causer de vastes dégâts avec un risque minimal. Et, a-t-il dit, le Hamas avait déjà mené des opérations « assez impressionnantes » dans le cyberespace.

“Ils peuvent causer de réels dégâts et, finalement, parmi de nombreuses tentatives, l’une d’entre elles peut réussir”, a-t-il déclaré. “[Israel] a de très bonnes contre-mesures, c’est un domaine où nous excellons. Mais dans le cyber, quand tu es le destinataire, même si tu réussis à déjouer de nombreuses tentatives contre toi, ce n’est pas infaillible.”

Israël prétend depuis longtemps que les cybercapacités du Hamas constituent une menace de plus en plus sérieuse. Au cours d’une intense série de combats avec le Hamas en mai 2021, Israël a été condamné dans le monde entier pour avoir détruit une tour à Gaza qui abritait les bureaux de l’Associated Press et d’autres médias. L’armée israélienne a déclaré plus tard que le bâtiment al-Jalaa de 11 étages abritait également le site de guerre électronique du groupe terroriste islamiste.

Le Conseil de l’Atlantique donne également l’exemple de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie lorsque des soldats israéliens ont regardé les matchs sur une application sur leurs smartphones dans une base des Forces de défense israéliennes (FDI). L’application Android, Golden Cup, qui a été téléchargée gratuitement sur la boutique Google Play, était en fait un logiciel malveillant qui surveillait discrètement l’appareil de la cible et volait des informations sensibles.

Auparavant, en 2017, le Hamas avait utilisé une série de faux comptes Facebook pour entrer en contact avec de jeunes recrues dans le but d’accéder à des informations sensibles de l’armée. Des dizaines de soldats, pour la plupart issus d’unités de combat, ont été amenés à discuter avec des personnes qu’ils croyaient être de jeunes femmes attirantes en Israël et à l’étranger, tandis que le Hamas accédait à des données vitales sur leurs téléphones.

“Les cybercapacités du Hamas sont devenues de plus en plus sophistiquées et se sont étendues pour cibler non seulement Israël, mais d’autres pays qu’il considère comme hostiles”, a déclaré Joe Truzman, analyste de recherche à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), à Fox News Digital. “Au cours de la dernière décennie, le Hamas et d’autres organisations militantes palestiniennes ont reconnu la cyber-arène comme un domaine important à militariser et ont lentement développé des méthodes sophistiquées pour contrer Israël.”

Le mois dernier, sur sa chaîne Telegram, le Hamas a publié un hommage à la personne qui, selon lui, avait créé la cyber-unité du groupe il y a huit ans. Dans l’annonce, le groupe a déclaré qu’il “suivait le rythme du développement scientifique et technologique et inventait de nouvelles méthodes pour affronter l’ennemi sioniste (Israël)” tout au long de son “histoire djihadiste”, a rapporté la chaîne d’information israélienne i24.

Alors que le rapport du Conseil de l’Atlantique qualifie le Hamas de “hacker au chapeau vert”, un groupe relativement nouveau dans le monde du piratage qui manque de sophistication, il détermine qu’il est “pleinement déterminé à avoir un impact et désireux d’apprendre en cours de route”.

“Le Hamas a démontré une amélioration constante de ses capacités et opérations cybernétiques au fil du temps, en particulier dans ses opérations d’espionnage contre des cibles internes et externes”, indique le rapport. “Dans le même temps, l’improvisation de l’organisation, le déploiement d’outils relativement peu sophistiqués et les efforts pour influencer le public sont tous des caractéristiques des stratégies terroristes.”

« La cyber-unité du Hamas récemment révélée constitue une menace contre Israël », a déclaré Truzman. “Il y avait des signes en 2019 que les Forces de défense israéliennes l’ont reconnu comme une menace lorsqu’ils ont bombardé un site dans la bande de Gaza utilisé par le Hamas pour des cyberopérations.

« L’un des éléments les plus préoccupants des capacités du Hamas est sa capacité à recruter des espions en Israël pour des cyberopérations », a-t-il ajouté, soulignant un incident récent au cours duquel trois Israéliens ont été surpris en train de transférer des volumes de données sensibles au Hamas en Turquie.