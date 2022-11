La cyber-agence américaine maintient en vie le travail du “ministère de la Vérité”, selon des fuites – RT World News

Une agence peu connue au sein du Département américain de la sécurité intérieure est sur une pente de censure glissante

Les procès-verbaux de réunion partiellement censurés du comité consultatif sur la cybersécurité conseillant le directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), une agence du département américain de la sécurité intérieure, ont été obtenus par The Intercept.

Les documents révèlent des tentatives de confondre la nécessité de protéger les Américains “infrastructure critique” de ce que le comité décrit à plusieurs reprises comme des menaces de “désinformation” – ou plutôt, “Information erronée, désinformation et mauvaise information (MDM)”. Les notes de réunion décrivent l’infrastructure des télécommunications (qui inclurait Internet) et l’infrastructure des soins de santé publics comme ayant besoin d’être protégées contre les paroles erronées. Essentiellement, il poursuit le travail de l’éphémère et controversé Conseil de gouvernance de la désinformation, qui lui a valu le surnom peu enviable de « ministère de la vérité ».

Les articles se concentrent sur la lutte contre les récits non établis liés aux origines et aux vaccins de Covid-19, à la justice raciale, au retrait des troupes américaines d’Afghanistan et à l’implication des États-Unis dans le conflit ukrainien. Elle révèle également l’existence d’un back channel permettant à Homeland Security de communiquer sa volonté de booster ou de censurer certains messages sur Facebook et Instagram.















La nature de ces récits en ligne ciblés pour la protection du gouvernement contre “désinformation” arrivent juste à coïncider avec ceux qui évoquent une tonne de critiques légitimes. Lorsque le gouvernement s’implique directement dans la police narrative sous couvert de “protection des infrastructures », c’est un prétexte douteux qui devrait soulever de sérieuses inquiétudes quant à la portée excessive du gouvernement au détriment de la liberté d’expression et de la circulation de l’information.

Personne ne fait exploser Internet avec de simples mots. Personne ne fait échouer le système de santé publique en débattant de la science liée à Covid propagée par le gouvernement, même si elle s’avère plus tard effectivement mal informée ou discutable. Rappelez-vous, par exemple, lorsque des responsables occidentaux, dont le président américain Joe Biden, disaient que le vaccin préviendrait l’infection et la transmission – et que quiconque disait le contraire en était plein ? Ou lorsque le gouvernement américain a passé la majeure partie de deux décennies à répéter que les États-Unis étaient en train de gagner en Afghanistan – jusqu’au retrait américain et aux talibans de reprendre le pays ? Ou que diriez-vous de l’affirmation selon laquelle les États-Unis n’étaient pas directement impliqués dans le conflit avec la Russie en Ukraine – jusqu’à ce que le Pentagone confirme le déploiement de troupes américaines en Ukraine, mais pas dans des opérations de combat de première ligne. “Nous avons été très clairs qu’il n’y a pas de forces de combat en Ukraine, pas de forces américaines menant des opérations de combat en Ukraine, ce sont des personnels qui sont affectés à la coopération et à l’assistance en matière de sécurité dans le cadre du bureau de l’attaché de défense”, a-t-il ajouté. Attaché de presse du Pentagone Force Brig. a déclaré le général Pat Ryder.

Mais sur la base des règles établies par cette agence de police de la désinformation en ligne, quiconque oserait révéler des preuves, des informations ou des observations contraires à ce que le gouvernement américain était prêt à admettre dans le cadre du récit officiel pourrait vraisemblablement être considéré comme un colporteur de fausses informations. L’histoire a montré, cependant, qu’ils se sont souvent avérés corrects.

De l’autre côté de l’étang, le président français Emmanuel Macron a récemment été interrogé dans une interview avec les médias d’État français sur les médias russes restant accessibles en France via des plateformes en ligne malgré la censure de l’État. En évoquant les interdictions, Macron a dit, “Nous utilisons l’arme informationnelle.” Comme aux États-Unis, on dirait que Macron admet que l’État utilise la censure comme une arme contre les récits et les informations qui vont à l’encontre des leurs. Apparemment, le droit du public à être pleinement informé et à se faire sa propre opinion sur ce qui se passe dans le monde peut simplement être ignoré comme un dommage collatéral.

Cela devient maintenant monnaie courante pour l’Ouest “la démocratie” d’utiliser l’appareil d’application de la loi de l’État pour s’assurer que sa propagande n’est pas contestée en ligne et hors ligne.















Il sera intéressant de voir à quel point cela se passera bien avec le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, qui mène une guerre contre la censure sur plusieurs fronts. Musk a été invité en mars à bloquer les sources d’information russes sur son réseau satellite Starlink. « Nous ne le ferons que sous la menace d’une arme. Désolé d’être un absolutiste de la liberté d’expression », il a répondu. Musk a également été ouvertement rappelé par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, à la suite de son récent discours sur la restauration de la liberté d’expression, que la plate-forme serait obligée de respecter les règles du bloc régissant l’expression publique. Et clairement ceux-ci ne sont pas très gratuits.

Le sénateur démocrate Chris Murphy demande maintenant une enquête du gouvernement américain sur la participation financière de l’Arabie saoudite, le deuxième investisseur de Twitter appartenant à Musk, dans la plateforme. Il est intéressant de noter que personne ne semblait se soucier du fait que les Saoudiens avaient investi dans Twitter bien avant l’arrivée de Musk. Ou que les gouvernements Murphy appelle “répressif” ont des flux de trésorerie dans les médias hollywoodiens et américains en tant qu’annonceurs. Et cet argent n’avait commodément aucune couleur ou citoyenneté particulière jusqu’à ce que Musk prenne le relais en promettant de récupérer la liberté d’expression. Maintenant, tout à coup, ce responsable américain sort le vieux marteau d’ingérence étrangère pour l’utiliser contre Musk.

Si Musk se dressait contre la censure perpétrée par un régime que l’Occident n’aimait pas, il serait invité à s’asseoir à côté de la Première Dame Jill lors du prochain discours sur l’état de l’Union de Biden. Au lieu de cela, les agences gouvernementales américaines sont de plus en plus coupables du même type de répression pour laquelle elles sont si promptes à critiquer les autres.