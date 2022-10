La curologie est le seul produit de soin de la peau dont vous aurez besoin

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

D’après mon expérience personnelle, je sais que trouver le bon produit de soin de la peau du visage peut être incroyablement intimidant. La curologie élimine toutes les peluches et garde les choses aussi simples que possible avec une formule personnalisée spécialement conçue pour votre visage. Peu importe si vous avez combattu l’acné, traité les rides ou géré la peau sèche ou grasse, Curology vous a couvert. Après avoir rempli le formulaire de demande, un dermatologue personnel organisera une formule basée précisément sur vos besoins. Et si pour une raison quelconque vous n’êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez travailler avec Curology pour modifier la formule ou récupérer votre argent.

Pourquoi c’est génial cadeau: Rien ne vous rend plus confiant que de savoir que vous avez l’air bien, et avoir un visage clair au quotidien vous aidera certainement à cela. Si vous avez des amis proches ou de la famille qui ont du mal à trouver ce sentiment, alors la curologie serait absolument en haut de ma liste de suggestions. Et ne vous inquiétez pas s’ils n’ont pas beaucoup d’expérience avec les produits de soins de la peau, car la curologie permet de faire les choses rapidement et facilement. Vous répartissez simplement le produit uniformément sur votre visage tous les soirs avant d’aller vous coucher, et c’est tout ! J’utilise la curologie depuis trois ans et depuis mon premier biberon, je n’ai pas eu besoin de chercher ailleurs.

Ce que vous paierez : Cela pourrait être la meilleure partie – la première bouteille est gratuite (en plus des frais d’expédition et de manutention de 4,95 $). Curology n’offre actuellement pas de cartes-cadeaux, mais vous pouvez demander à votre cadeau de remplir sa formule de personnalisation en ligne, puis de couvrir les frais de sa deuxième bouteille – car tout comme moi, je suis sûr qu’il tombera amoureux de la première . Après l’essai gratuit, les bouteilles sont ensuite expédiées tous les deux mois, chacune coûtant 40 $.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.