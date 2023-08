La curiosité à propos des médicaments amaigrissants ouvre les portes du traitement

La voix intérieure négative est appelée «stigmatisation interne», et elle découle des idées qui y sont plantées par la société et le système de santé lui-même à travers des expériences appelées «stigmatisation externe», a expliqué Korner.

En plus de trouver une voix intérieure utile, les personnes prêtes à demander des soins devront mettre de côté des souvenirs peut-être douloureux de la façon dont elles ont été traitées en fonction de leur poids, en particulier dans les mêmes établissements de soins de santé qui sont censés les aider.

« C’est intérioriser le message que c’est en quelque sorte votre faute », a déclaré Ard, qui co-dirige le centre de gestion du poids à Atrium Health Wake Forest Baptist à Winston-Salem, Caroline du Nord. « Tout ce que nous savons, c’est que ce n’est vraiment pas totalement sous votre contrôle, et il y a beaucoup de facteurs externes qui ont un impact sur votre poids corporel à un moment donné. C’est un véritable obstacle à surmonter pour les gens, c’est : « Je devrais être capable de comprendre cela par moi-même ».

Les prestataires de soins primaires sont capables de traiter l’obésité et le surpoids, et c’est un excellent point de départ, a déclaré Ard, mais il est également parfaitement acceptable de demander des soins à un spécialiste ou via des options de télésanté.

« Il y a des gens qui savent bien le faire, qui font en sorte que les gens se sentent pris en charge et entendus », a déclaré Ard, qui est également professeur d’épidémiologie et de prévention à la Wake Forest University School of Medicine. « Trouvez quelqu’un qui peut travailler avec vous – même si c’est à distance en utilisant les options à distance ou la télésanté. Vous n’avez pas à vous sentir coincé si vos expériences locales n’ont pas été idéales.

Une façon de trouver un fournisseur expérimenté dans le traitement de l’obésité est d’utiliser l’outil de recherche sur le site web pour l’American Board of Obesity Medicine, dont Korner est président du conseil d’administration.

Un signe qu’il est peut-être temps de chercher quelqu’un d’expérimenté dans le traitement de l’obésité est que lorsque l’on parle de poids, on dit simplement aux gens d’ajuster leur alimentation et de faire de l’exercice, a déclaré Korner.