La cupidité, l’ambition et la luxure entrent en collision dans le nouveau film “Sharper”

Comment faire milliardaires et leurs héritiers trouvent l’amour ? C’est l’une des principales questions que nous nous sommes posées après avoir regardé la bande-annonce de Plus pointu.

Julianne Moore, Sebastian Sam et John Lithgow jouent dans “Sharper”

Avec Julianne Moore, “Sharper” se déroule dans les secrets de New York, des penthouses de la Cinquième Avenue aux coins sombres du Queens. Les motivations sont suspectes et les attentes sont bouleversées quand rien n’est ce qu’il paraît. Les personnages rivalisent pour la richesse et le pouvoir dans un jeu à enjeux élevés d’ambition, de cupidité, de luxure et de jalousie qui laissera le public deviner jusqu’au dernier moment.

C’est probablement mieux si vous regardez la bande-annonce ci-dessous:

Ouf… On dirait que tout un amour de l’esprit se passe ! Est-ce que quelqu’un se sent déjà mal pour le juge Smith ?

“Sharper” est réalisé par Benjamin Caron et présente une distribution d’ensemble étoilée dirigée par Moore, Sebastian Stan, le juge Smith, la nouvelle venue Briana Middleton et John Lithgow. Le film est produit par Jessica Switch et Erik Feig de Picturestart avec Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood et Alessandro Tanaka, et écrit par Gatewood et Tanaka. Julia Hammer et Amy Herman sont productrices exécutives.

Si nous sommes honnêtes, nous ne pouvons pas dire exactement ce qui se passe dans “Sharper”. Pour être juste cependant, sur la base de la description, c’est clairement le mystère qui va garder tout le monde à regarder. Nous sommes ravis de le vérifier – Julianne Moore et John Lithgow ne manquent généralement pas.

Quelque chose à ce sujet donne Succession sous stéroïdes !