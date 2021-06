La culture unique de Roku est mise à l’épreuve par une vague de nouveaux employés

Anthony Wood, fondateur et chef de la direction de Roku Inc. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Le cofondateur et PDG de Roku, Anthony Wood, a travaillé chez Netflix en 2007, mais il affirme que les similitudes culturelles de son entreprise avec le géant du streaming sont pour la plupart fortuites. « La culture chez Roku était la même avant que je travaille chez Netflix », a déclaré Wood dans une interview. « Juste des philosophies similaires. » Netflix et Roku avoir des documents culturels dans lequel ils se comparent à des équipes sportives. « Travailler chez Roku, c’est comme faire partie d’une équipe sportive professionnelle », Wood écrit dans un 2015 document que chaque employé reçoit. « Nous mettons un soin extrême à recruter les meilleures personnes ; nous payons bien dans un marché concurrentiel ; encourageons un excellent travail d’équipe et attendons de chacun qu’il soit performant à un niveau élevé. » Un ancien cadre a déclaré que chaque travail chez Roku est comme être un « botteur d’objectifs sur le terrain », où les employés sont censés atteindre des objectifs spécifiques et détaillés. Certains employés s’épanouissent sous la pression. S’ils ne peuvent pas, ils ne seront pas là longtemps. « Nous attendons de vous que vous fassiez du bon travail », a déclaré Wood. « Si vous ne faites pas du bon travail, vous finirez par vous faire virer. » Wood et le PDG de Netflix, Reed Hastings, citent leurs cultures comme la raison du succès de leur entreprise. Mais les deux cultures peuvent également conduire à un environnement de peur et de confusion, bien que pour des raisons différentes. Chez Netflix, comme le Wall Street Journal expliqué dans une histoire de 2018, les employés s’examinent formellement les uns les autres, donnant une rétroaction directe aux patrons et aux subordonnés. Les travailleurs « mettent en lumière » les erreurs, présentent des excuses publiques et reconnaissent les échecs.

En revanche, Roku ne donne aucune évaluation des performances. Wood a également pris la décision inhabituelle de payer les employés sur la base d’un taux du marché plutôt que de donner des augmentations liées à la performance interne. Cela a irrité certains employés plus jeunes qui s’attendaient à une augmentation superficielle chaque année au moment de l’évaluation des performances, a déclaré Wood. « Nous avons beaucoup d’employés plus jeunes maintenant, et ils sont très concentrés sur l’obtention d’augmentations », a déclaré Wood. « Vous savez, je suis ici depuis un an, je devrais avoir une augmentation. Et, vous n’obtiendrez peut-être pas d’augmentation. Ou vous pourriez. Cela dépend simplement de ce que nous pensons que le taux est pour vous. Parfois, ils comprennent et s’adaptent, parfois ils ne comprennent pas, et ils abandonnent et puis ils publient sur Glassdoor. Donc, c’est un peu un décalage culturel. »

Il peut être difficile de déterminer le taux du marché, a reconnu Wood, en particulier parce que les lois de la Californie et de l’État de New York interdisent de demander aux employés combien ils sont payés. Mais Roku peut glaner des salaires compétitifs car il sait ce qu’il doit payer pour débaucher des employés d’autres entreprises, a déclaré Wood.

Exceller dans l’ambiguïté

Les examens annuels ne sont pas nécessaires car les employés devraient recevoir des commentaires en temps réel, a déclaré Wood. « Le travail est dur, mais c’est aussi gratifiant, et on me donne beaucoup d’autonomie », a déclaré Taylor Yanez, ingénieur Roku. « Nous ne faisons pas d’examens annuels, ce qui prend énormément de temps. » Mais alors que Yanez a déclaré avoir reçu des commentaires instantanés de ses pairs, sept anciens employés de Roku qui ont quitté au cours des 18 derniers mois ont déclaré qu’ils se sentaient confus par la culture de Roku. Ils ont parlé à CNBC sous couvert d’anonymat, soit parce qu’ils craignaient un éventuel contrecoup, soit parce que le langage contractuel de leurs indemnités de départ interdit de parler de leurs licenciements. « Je ne sais littéralement pas pourquoi j’ai été licencié », a déclaré un manager récemment décédé. « C’est l’endroit le plus étrange où j’aie jamais travaillé. » D’anciens employés ont déclaré que pendant qu’on leur assignait des tâches spécifiques, les patrons les évaluaient selon différentes mesures car les objectifs changeaient fréquemment à mesure que Roku grandissait. En plus de l’absence d’évaluation des performances, Roku a très peu de hiérarchie – presque tous les ingénieurs Roku sont appelés « ingénieurs logiciels seniors », quel que soit leur mandat ou leur rôle. Mélangez une récente vague de nouveaux employés – Roku a presque triplé ses effectifs, à plus de 1 900 employés, depuis son introduction en bourse en 2017 – et le résultat peut être déroutant. Plusieurs anciens employés de Roku ont déclaré que leurs patrons leur avaient dit que travailler dans des environnements ambigus faisait partie du travail. Cela va à l’encontre du document sur la culture Roku, qui affirme que « les équipes Roku communiquent clairement, en temps réel entre elles et avec les autres équipes de l’entreprise. Les plans, les jalons et le contexte stratégique sont largement connus. » « Il n’y a pas de formation formelle », a déclaré un cadre de niveau intermédiaire, « Chez Roku, la recherche d’informations dépend de vous. » Roku essaie d’améliorer certaines de ses infrastructures organisationnelles au fur et à mesure de sa croissance, notamment en officialisant une orientation de stage pour la première fois cette année, ont déclaré deux des personnes. « Nous rivalisons pour attirer et retenir les meilleurs talents n’importe où et traiter les gens comme des adultes », a déclaré un porte-parole de Roku. « Nous assurons l’intégration et la formation des employés nouveaux et existants et recherchons ceux qui sont particulièrement débrouillards, innovants et autonomes. Et nous avons une culture de rétroaction en temps réel, qui a connu un succès remarquable. »

Netflix avec une touche

Netflix et Roku offrent des vacances illimitées, donnant aux employés le droit de dicter leurs propres horaires tant qu’ils peuvent faire leur travail. Les deux ont des structures organisationnelles délibérément plates, mettant l’accent sur les titres et la hiérarchie. Mais contrairement à Netflix et à d’autres grandes entreprises technologiques, Roku offre peu d’avantages aux employés externes, tels qu’une garderie sur place, des déjeuners gratuits tous les jours, des plans de santé peu coûteux ou de nombreux avantages pour le bien-être personnel. Roku ne correspond même pas aux contributions 401(k).