La culture permissive envers la fraude doit cesser, déclare le comité de la Chambre des lords

Une « culture permissive » existe autour de la fraude, et une action plus concertée est nécessaire pour empêcher les escroqueries de se produire en premier lieu, selon un comité de la Chambre des Lords.

Une nouvelle infraction pénale d’entreprise de «défaut de prévenir la fraude» devrait être introduite, pour aider à inciter toutes les industries à jouer leur rôle dans la lutte contre les escroqueries, ont exhorté le Fraud Act 2006 et le Digital Fraud Committee.

Le secteur des télécommunications doit faire plus pour lutter contre les messages frauduleux avant qu’ils n’atteignent les victimes et lutter contre les appels frauduleux, tandis que le secteur de la technologie doit serrer les freins aux fraudeurs utilisant la publicité en ligne et les plateformes de médias sociaux pour attirer les consommateurs, a déclaré le comité.

Les plans visant à demander des comptes aux plates-formes via le projet de loi sur la sécurité en ligne pour les publicités frauduleuses en ligne apparaissant sur leurs services ne doivent pas être autorisés à glisser et doivent être renforcés, a-t-il ajouté.





Pendant ce temps, le secteur des services financiers a été "rebondi dans l'action" en raison de la charge de rembourser les clients qui ont perdu en raison de la fraude, a déclaré le comité.

Pendant ce temps, le secteur des services financiers a été “rebondi dans l’action” en raison de la charge de rembourser les clients qui ont perdu en raison de la fraude, a déclaré le comité.

“Tant que toutes les industries propices à la fraude ne craindront pas un risque financier, juridique et de réputation important pour leur incapacité à prévenir la fraude, elles n’agiront pas”, indique le rapport.

Il poursuit : « Le secteur privé doit être encouragé à lutter contre la fraude non seulement en faisant face à la menace de responsabilité pénale des entreprises ou de mesures réglementaires, mais également en créant une sphère de sécurité pour le partage de données à des fins de prévention de la fraude.

“Ce n’est que grâce à une approche holistique impliquant chaque maillon de la chaîne de fraude que la fraude sera prévenue en amont avant que l’argent ne quitte le compte de la victime.”

Les paiements devraient être retardés dans certaines circonstances afin de laisser plus de temps aux banques pour examiner les risques et contacter les clients, a suggéré le comité.

Lorsque des paiements frauduleux passent à travers le filet, il ne devrait pas incomber uniquement au secteur des services financiers, en particulier à la banque de la victime, de régler la facture, a-t-il déclaré.





Tous les acteurs de la chaîne de la fraude, y compris la banque du bénéficiaire, doivent savoir qu’ils ont le devoir à la fois de prévenir la fraude et de remédier à ses manquements et aux pertes des victimes une fois qu’elle s’est produite House of Lords Fraud Act 2006 et Digital Fraud Committee

“Tous les acteurs de la chaîne de la fraude, y compris la banque du bénéficiaire, doivent savoir qu’ils ont le devoir à la fois de prévenir la fraude et de remédier à leurs manquements et aux pertes des victimes une fois qu’elle s’est produite”, indique le rapport.

Le comité a également appelé à une “campagne de sensibilisation du public unie et centralisée qui s’inspire des meilleures pratiques exposées dans les campagnes de santé publique”, pour aider à lutter contre la fraude.

Le rapport indique : « Sans crainte de faire face à une enquête ou à la justice, les criminels organisés du monde entier se tournent vers le Royaume-Uni en tant que marché lucratif pour commettre des fraudes.

“Ils savent qu’ils peuvent opérer avec une crainte limitée de poursuites ou de réparation pour leurs crimes, dont ils utilisent le produit pour financer d’autres activités criminelles, notamment la traite des êtres humains et le trafic de drogue, et ils n’ont aucune considération pour leurs victimes”.

Les forces de l’ordre sont “chroniquement sous-financées” pour lutter contre la fraude et Action Fraud, le centre de signalement du Royaume-Uni pour la fraude et la cybercriminalité, reste inactif et incompris, a déclaré le comité.

Le rapport indique: «L’effet d’une telle sous-priorisation a été de créer une culture permissive au sein du gouvernement et des forces de l’ordre à l’égard de la fraude et des criminels qui la commettent.

“Cela se répercute ensuite sur les attitudes des acteurs du secteur privé dans la chaîne de fraude, qui décrit les étapes impliquées dans une fraude, qui ne sont pas intervenus pour faire ce qu’ils peuvent pour empêcher les consommateurs d’être arnaqués.”

La «soupe alphabétique» des organismes chargés de lutter contre la fraude est inefficace, a déclaré le comité, et crée un vide de responsabilité et une culture de rejet des fautes.

Il a déclaré qu’un sous-comité du Cabinet devrait être créé avec un mandat clair pour lutter contre la fraude.

La fraude est le crime le plus répandu en Angleterre et au Pays de Galles, représentant environ 41% de tous les crimes contre les particuliers, selon le rapport.

“Si les citoyens étaient régulièrement agressés et se faisaient voler des millions de livres sterling dans leur portefeuille en plein jour, chaque organisation impliquée dans la permission que cela se produise n’aurait d’autre choix que de s’en occuper rapidement, et les auteurs seraient traduits en justice devant un tribunal, ” Ça disait.

“Parce que la plupart des fraudes se produisent désormais en ligne et impliquent souvent l’ingénierie sociale de la victime, la croissance exponentielle de la fraude et des escroqueries a été invisible et les fraudeurs courent peu de risques d’être pris. Cela doit cesser.

Ayant été socialement manipulées par des fraudeurs, de nombreuses victimes seront confrontées à une crise de confiance et perdront confiance dans les autorités et les gens, ajoute le rapport.





Cela ne serait pas autorisé à se produire et à continuer si des personnes étaient agressées en plein jour pour des milliers de livres Baronne Morgan

S’adressant à l’agence de presse PA, la présidente du comité, la baronne Morgan, a déclaré que la fraude est souvent considérée comme “un crime en ligne caché sans victime où les gens peuvent simplement être payés et tout est réglé”.

Elle a poursuivi: «En fait, il manque vraiment le point sur la dévastation – la dévastation émotionnelle – que ce crime peut causer.

“Et cela ne serait pas autorisé à se produire et à continuer si des personnes étaient agressées en plein jour pour des milliers de livres.”

La baronne Morgan a également déclaré qu’il existe une “perception erronée selon laquelle différentes institutions ne peuvent pas se parler, partager des données, lorsqu’elles savent que des personnes sont potentiellement fraudées”.

Se référant aux impacts que la fraude a sur la société, elle a déclaré à PA: «Si vous parlez à des victimes, comme nous l’avons fait, qui ont été fraudées, ce n’est pas seulement une question d’argent, il s’agit d’un abus de confiance.

«Et c'est émotionnellement dévastateur et les gens (le trouvent) très difficile de faire à nouveau confiance à une institution qui demande vos coordonnées ou (lorsqu'ils) achètent des choses en ligne.





L’absence d’approche concertée entre les différents secteurs d’activité freine la lutte contre la fraude et expose les consommateurs à des escrocs peu scrupuleux Rocio Concha, lequel ?

« Les gens sont terrifiés à l’idée que cela leur arrive à nouveau. Je pense donc que c’est vraiment un énorme problème qui affecte la confiance des consommateurs tout au long du processus.

“Et comme les gens achètent davantage en ligne, ils doivent pouvoir acheter en toute confiance, pouvoir transférer de l’argent – et savoir qu’en fait, chaque maillon de la chaîne de fraude est réprimé.”

Rocio Concha, lequel ? directeur de la politique et du plaidoyer, a déclaré: “L’absence d’une approche conjointe entre les différents secteurs d’activité freine la lutte contre la fraude et expose les consommateurs à des escrocs sans scrupules.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous restons absolument déterminés à empêcher les prédateurs insensibles de voler de l’argent aux familles qui travaillent dur.

“Nous publierons prochainement notre stratégie de fraude qui détaille comment nous arrêterons les tentatives de fraude à la source, donnerons aux victimes potentielles les moyens de reconnaître et d’éviter la fraude et de poursuivre davantage d’auteurs.”

Alex Davies-Jones, ministre fantôme du travail pour le numérique et la technologie, a déclaré: “Le travail pousse le gouvernement depuis des années à renforcer les protections contre la fraude et les escroqueries.”