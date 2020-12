La tradition de Singapour consistant à manger en commun dans les centres de colportage, les aires de restauration en plein air popularisées par des chefs célèbres et des films à succès tels que «Crazy Rich Asians», a été reconnue par l’UNESCO pour son importance culturelle.

L’agence culturelle des Nations Unies a annoncé mercredi soir qu’elle avait ajouté la «culture du colporteur» de la cité-État à sa Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, près de deux ans après que Singapour a soumis une candidature pour être incluse dans la liste.

Les centres de colportage de Singapour ont été mis en place pour héberger d’anciens vendeurs de rue ou «colporteurs» dans le but de nettoyer l’île dans les années 1970 et de servir une variété de plats bon marché et sans fioritures aux habitants ainsi que de fournir un cadre social.

«Ces centres servent de« salles à manger communautaires »où des personnes de divers horizons se réunissent et partagent l’expérience du dîner au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner», a déclaré l’UNESCO.

Des chefs célèbres, dont Anthony Bourdain et Gordon Ramsay, se sont répandus sur les plats préférés des centres de hawker tels que le riz au poulet. Le film de 2018 Crazy Rich Asians a montré ses stars en train de ranger des assiettes entassées dans un célèbre marché nocturne, et certains stands ont même remporté des étoiles Michelin pour des repas ne coûtant que quelques dollars.

Cependant, la culture colporteuse de Singapour fait face à ses défis.

L’âge médian des colporteurs dans la cité-État est de 60 ans, et les jeunes Singapouriens évitent de plus en plus les cuisines exiguës et en sueur pour les emplois de bureau. le COVID-19[feminine La pandémie a également porté un coup dur, arrêtant le train habituel de touristes vers les centres, tandis que même les habitants ont été empêchés de manger au restaurant pendant quelques mois lors d’un verrouillage plus tôt cette année.

Singapour doit soumettre un rapport tous les six ans à l’UNESCO, montrant les efforts déployés pour sauvegarder et promouvoir sa culture de colporteur.