La culture et les campus américains sont sous SIEGE par la brigade réveillée, dit Scott Walker

L’ancien gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a affirmé que la culture américaine et les campus universitaires en particulier sont «assiégés» par des militants réveillés qui veulent restreindre la liberté d’expression et empêcher le débat.

«L’Amérique est assiégée. Nous le voyons sur nos campus », a déclaré Walker dans un discours à la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride, vendredi.

« Nous le voyons dans notre culture, et de plus en plus, nous le voyons dans nos communications avec la censure de la Big Tech, des professeurs de gauche, des militants libéraux, des médias de masse, même certaines de nos grandes entreprises tentent d’annuler la pensée conservatrice », a-t-il ajouté. .

«Ils ne veulent pas rivaliser avec nous dans la bataille des idées parce qu’ils savent qu’ils perdent. Ils veulent juste annuler », a déclaré Walker.

L’ancien gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a affirmé que la culture américaine et les campus universitaires en particulier étaient « assiégés » par des militants réveillés.

Des étudiants de New York demandent à l’administration de la ville de rediriger les fonds du département de police de New York vers la City University of New York (CUNY) en juin 20202

Walker, un républicain, a chevauché la vague du Tea Party jusqu’au manoir du gouverneur du Wisconsin en 2010 et a purgé deux mandats avant sa défaite face au démocrate Tony Evers aux élections de 2018. Il s’est brièvement présenté à la présidence en 2016 avant d’abandonner.

Depuis 2019, il est président de la Young America’s Foundation, une organisation de jeunesse conservatrice active dans le contentieux de la liberté d’expression sur les campus universitaires.

«La liberté d’expression est la plus menacée sur nos campus universitaires», a déclaré Walker. «L’endroit même où il devrait être le plus vénéré est celui où il est le plus à risque.

«La moitié de tous les étudiants libéraux disent qu’il est acceptable de violer les droits de liberté d’expression des autres étudiants parce qu’ils en offensent les autres», a-t-il déclaré, citant un sondage de la YAF.

«Apparemment, ils offensent n’importe qui, sauf les conservateurs. Soyons clairs, les jeunes n’ont pas appris cela par eux-mêmes, des années de professeurs de gauche et un nombre de plus en plus important d’activistes radicaux sur le campus ont façonné une nouvelle génération de flocons de neige », a déclaré Walker.

Walker a vanté les poursuites judiciaires engagées par YAF pour contester les violations présumées de la liberté d’expression sur les campus universitaires, y compris une poursuite réussie contre l’Université de Californie-Berkeley.

YAF a accusé Berkeley d’utiliser des règles « non écrites et hautement inconstitutionnelles » pour empêcher les orateurs conservateurs de pénétrer sur le campus.

En 2017, des centaines de manifestants à Berkeley, en Californie, se sont rassemblés contre le président de droite Milo Yiannopoulos, forçant l’annulation de son discours à l’UC Berkeley.

Dans un cas, Berkeley a refusé à YAF l’accès à une salle de conférence pour un discours d’Ann Coulter, la chroniqueuse archi-conservatrice, a allégué le groupe. YAF a remporté un règlement de 70 000 $ dans l’affaire et Berkeley a accepté de changer ses politiques.

Les remarques de Walker interviennent alors que les idéologies militantes sur la race, le sexe et le post-colonialisme dans les universités américaines suscitent l’inquiétude au niveau international.

Le président français Emmanuel Macron a même mis en garde contre «certaines théories des sciences sociales entièrement importées des États-Unis» et a mis en garde contre le fait de laisser «le débat intellectuel à d’autres».

Son ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait également averti en octobre qu’il y avait une «bataille à mener contre une matrice intellectuelle des universités américaines».

Ce mois-ci a également vu la publication d’un livre des chercheurs en sciences sociales français Stéphane Beaud et Gérard Noiriel dans lequel ils affirmaient que la race est un «bulldozer» qui détruit d’autres sujets.

Ils ont ajouté au New York Times qu’ils ne pensaient pas que la race ne devrait pas être étudiée comme matière académique en France, car le gouvernement laïc ne la reconnaît pas.

Le président français Emmanuel Macron a même mis en garde contre « certaines théories des sciences sociales entièrement importées des États-Unis » alors que la culture des campus américains suscite l’inquiétude internationale

Il est illégal en France de collecter des données basées sur la race et pour beaucoup, l’identité nationale du pays rejette les concepts de diversité et de multiculturalisme, se concentrant plutôt sur les droits fondamentaux et les valeurs fondamentales comme l’égalité et la liberté.

Dans un cas récent considéré par certains comme un exemple d’idéologie raciale folle sur le campus, Smith College a été contraint d’admettre que les allégations de racisme d’un étudiant noir étaient fausses, après avoir « ruiné la vie » de plusieurs employés du campus.

L’étudiante Oumou Kanoute avait accusé un agent de sécurité et plusieurs autres employés de la cafétéria et des gardiens de racisme après qu’on lui ait demandé pourquoi elle déjeunait dans une zone qui avait été fermée pour un événement.

Kanoute a nommé le personnel en ligne, provoquant l’hospitalisation de l’un en raison du stress et un autre, un concierge absent, contraint de quitter son travail.

Cependant, un cabinet d’avocats indépendant enquêtant sur l’incident de 2018 a découvert la même année qu’il n’y avait aucune preuve d’actes répréhensibles et a innocenté toutes les personnes impliquées – bien que l’école n’ait jamais clarifié publiquement le cas très médiatisé ni présenté des excuses aux travailleurs qui ont perdu leur emploi.

L’affaire a refait surface cette semaine après qu’un employé a démissionné de l’école vendredi dernier, invoquant un « environnement racialement hostile ».

Les allégations de racisme de l’étudiante Smith Oumou Kanoute ont été révélées comme non fondées, après avoir longuement parlé d’un incident sur le campus lors d’entretiens à CBS et au Boston Globe.

Pendant ce temps, le chroniqueur conservateur du New York Times Bret Stephens a également pris pour cible ce qu’il a appelé le « monde sans humour de Woke » sur les campus universitaires.

Stephens a critiqué l’Université de l’Illinois à Chicago pour avoir banni le professeur de droit Jason Kilborn du campus après un incident lors d’un examen de procédure civile.

Le chroniqueur du New York Times, Bret Stephens, a critiqué la culture du campus « réveillé » cette semaine

Dans une question concernant une allégation de discrimination au travail, l’examen contenait les phrases «n____» et «b_____» (en utilisant les premières lettres des insultes et un trait de soulignement pour les autres lettres, telles qu’elles apparaissent ci-dessus).

Une pétition de l’Association de droit des étudiants noirs affirmait: « Le visuel du mot N sur l’examen du professeur Kilborn était du terrorisme mental. »

Une étudiante a déclaré qu’en voyant la phrase, elle est devenue « incroyablement bouleversée » et a éprouvé des « palpitations cardiaques », selon la Chronique de l’enseignement supérieur.

Kilborn a été mis en congé administratif, retiré de ses affectations au comité et exclu du campus de l’UIC en réponse.

L’administration lui a dit plus tard qu’il avait été suspendu en tant que menace potentielle pour la sécurité du campus pour une remarque qu’il avait faite à l’un des pétitionnaires, qui lui avait demandé de spéculer pourquoi le doyen n’avait pas partagé leur pétition avec lui.

‘J’ai répondu avec désinvolture,’ je soupçonne [the dean’s] peur que si je voyais les choses horribles dites à mon sujet dans cette lettre, je deviendrais homicide », a déclaré Kilborn, affirmant que la remarque avait ensuite été signalée par l’étudiant comme une menace d’homicide.

« Dans le jeu de Woke, les poteaux de but peuvent être déplacés à tout moment, les sanctions s’appliqueront rétroactivement et les revendications d’équité perdront toujours le droit perpétuel de réclamer une infraction », a écrit Stephens à propos de l’affaire.