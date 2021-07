La «culture en tant que service» pourrait être la prochaine grande chose sur le lieu de travail

Lorsque Microsoft a dévoilé sa nouvelle plate-forme Viva plus tôt cette année, il évaluait un Marché de 300 milliards de dollars pour la communication et l’engagement des employés.

Cela a marqué un passage au-delà des simples outils de communication et de productivité en mettant l’accent sur l’engagement des employés et la culture d’entreprise alors que le travail à distance ou hybride devient de plus en plus normalisé.

Des outils tels que Zoom, Teams et Slack se sont tous avérés indispensables pour assurer la fluidité des opérations des entreprises. Mais l’un des plus grands défis pour les managers et les chefs d’équipe depuis le début de la pandémie a été de cultiver une culture d’entreprise, surtout lorsque tout le monde est dispersé.

Pour Casey Flint, associé de la société australienne de capital-risque Square Peg, un domaine en plein essor surnommé « culture-as-a-service » est à surveiller alors que les start-up élaborent des solutions technologiques sur mesure pour aider à combler ces lacunes dans l’engagement des employés.

« La culture en tant que service est un logiciel axé sur l’expérience des employés et c’est ainsi que je le distingue de la technologie RH », a-t-elle déclaré à CNBC.

Cela sera essentiel pour gérer des effectifs hybrides et attirer et retenir les talents, a-t-elle déclaré.

« Il résume un tas de choses différentes qui ont généralement été faites par les responsables des ressources humaines et des ressources humaines dans les entreprises. Il s’agit de commentaires sur les performances, l’intégration et le partage de valeur, l’apprentissage et le développement, les activités d’équipe. »

Un de ces outils est Workvivo. La start-up, qui est soutenue par le directeur général de Zoom, Eric Yuan, développe un réseau social sur le lieu de travail qui relie la direction et le personnel sur un pied d’égalité pour les commentaires et la discussion.

Selon une enquête menée par l’entreprise, 57% des employés « se sentent moins connectés aux objectifs de leur organisation » depuis que la pandémie de coronavirus s’est installée tandis que plus de la moitié estiment que leurs réalisations au travail sont moins remarquées par les supérieurs depuis qu’ils sont passés au travail à distance.

« Dans le monde numérique, la reconnaissance fait un certain nombre de choses », a déclaré le directeur général John Goulding. « Il y a un facteur de bien-être, mais cela donne également vie à ce qui se passe dans l’organisation, la culture et, en fin de compte, les valeurs et les croyances partagées. »

« C’est une grande partie du sentiment que les gens font partie de quelque chose de plus grand. Cela influence énormément l’engagement émotionnel envers l’organisation et c’est pour cela que les organisations nous demandent de l’aide. »